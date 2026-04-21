Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные 550 млн долл

Миллиардер Ринат Ахметов, который является самым богатым человеком Украины, приобрел огромную пятиуровневую роскошную квартиру в самом престижном новом жилом комплексе Монако за 471 млн евро (554 млн долларов). Что важно понимать, фактически речь идет об одной из самых масштабных сделок в истории продажи жилья.

Что известно о новой покупке Ахметова

Как удалось узнать журналистам, речь идет о 21-комнатной недвижимости на берегу моря — ее приобрела холдинговая компания бизнесмена.

Жилье находится в районе Маретерра — это эксклюзивный новый экологический район в Монако, созданный путем намывки 6 гектаров земли в море, что увеличило территорию княжества на 3%.

СМИ сразу обратили внимание на то, что апартаменты являются частью ультралюксового комплекса, включающего частные резиденции, марину, парк и коммерческие помещения.

По словам анонимных источников, квартира имеет несколько уровней, большие террасы с видом на море, частный бассейн и доступ к эксклюзивной инфраструктуре комплекса.

Соглашение подчеркивает устойчивый спрос на премиальную недвижимость в Монако — одном из самых дорогих рынков жилья в мире, где цены за квадратный метр могут превышать показатели любой другой страны.

Ни для кого не секрет, что Монако давно привлекает миллиардеров благодаря низким налогам, политической стабильности и высокому уровню конфиденциальности.