Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные 550 млн долл

Миллиардер Ринат Ахметов, который является самым богатым человеком Украины, приобрел огромную пятиуровневую роскошную квартиру в самом престижном новом жилом комплексе Монако за 471 млн евро (554 млн долларов). Что важно понимать, фактически речь идет об одной из самых масштабных сделок в истории продажи жилья.
Главные тезисы
- Состояние Ахметова в значительной степени связано с горно-металлургической и энергетической отраслями.
- Для бизнесмена эта покупка стала одной из самых больших инвестиций в недвижимость за пределами Украины.
Что известно о новой покупке Ахметова
Как удалось узнать журналистам, речь идет о 21-комнатной недвижимости на берегу моря — ее приобрела холдинговая компания бизнесмена.
Жилье находится в районе Маретерра — это эксклюзивный новый экологический район в Монако, созданный путем намывки 6 гектаров земли в море, что увеличило территорию княжества на 3%.
СМИ сразу обратили внимание на то, что апартаменты являются частью ультралюксового комплекса, включающего частные резиденции, марину, парк и коммерческие помещения.
По словам анонимных источников, квартира имеет несколько уровней, большие террасы с видом на море, частный бассейн и доступ к эксклюзивной инфраструктуре комплекса.
Ни для кого не секрет, что Монако давно привлекает миллиардеров благодаря низким налогам, политической стабильности и высокому уровню конфиденциальности.
