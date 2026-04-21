Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные 550 млн долл

Источник:  Bloomberg

Миллиардер Ринат Ахметов, который является самым богатым человеком Украины, приобрел огромную пятиуровневую роскошную квартиру в самом престижном новом жилом комплексе Монако за 471 млн евро (554 млн долларов). Что важно понимать, фактически речь идет об одной из самых масштабных сделок в истории продажи жилья.

Главные тезисы

  • Состояние Ахметова в значительной степени связано с горно-металлургической и энергетической отраслями.
  • Для бизнесмена эта покупка стала одной из самых больших инвестиций в недвижимость за пределами Украины.

Что известно о новой покупке Ахметова

Как удалось узнать журналистам, речь идет о 21-комнатной недвижимости на берегу моря — ее приобрела холдинговая компания бизнесмена.

Жилье находится в районе Маретерра — это эксклюзивный новый экологический район в Монако, созданный путем намывки 6 гектаров земли в море, что увеличило территорию княжества на 3%.

СМИ сразу обратили внимание на то, что апартаменты являются частью ультралюксового комплекса, включающего частные резиденции, марину, парк и коммерческие помещения.

По словам анонимных источников, квартира имеет несколько уровней, большие террасы с видом на море, частный бассейн и доступ к эксклюзивной инфраструктуре комплекса.

Соглашение подчеркивает устойчивый спрос на премиальную недвижимость в Монако — одном из самых дорогих рынков жилья в мире, где цены за квадратный метр могут превышать показатели любой другой страны.

Ни для кого не секрет, что Монако давно привлекает миллиардеров благодаря низким налогам, политической стабильности и высокому уровню конфиденциальности.

Для Ахметова эта покупка стала одной из самых больших инвестиций в недвижимость за пределами Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За "Донбасс Арену". Ринат Ахметов подает иск против России
За "Донбасс Арену". Ринат Ахметов подает иск против России
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России заявили об аресте активов Рината Ахметова
В России заявили об аресте активов Рината Ахметова
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин принял экстренное решение относительно Крымэнерго после победы Ахметова в Гааге
Владимир Путин

