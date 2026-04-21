Ахметов купив квартиру в Монако за рекордні 550 млн дол

Мільярдер Рінат Ахметов, який є найбагатшою людиною України, придбав величезну п’ятирівневу розкішну квартиру в найпрестижнішому новому житловому комплексі Монако за 471 млн євро (554 млн доларів). Що важливо розуміти, фактично йдеться про одну з наймасштабніших угод в історії продажів житла.

Що відомо про нову покупку Ахметова

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про 21-кімнатну нерухомість на березі моря — її придбала холдингова компанія бізнесмена.

Житло знаходиться в районі Маретерра — це ексклюзивний новий екологічний район у Монако, створений шляхом намивання 6 гектарів землі в морі, що збільшило територію князівства на 3%.

ЗМІ одразу звернули увагу на те, що апартаменти є частиною ультралюксового комплексу, який включає приватні резиденції, марину, парк і комерційні приміщення.

За словами анонімних джерел, квартира має кілька рівнів, великі тераси з видом на море, приватний басейн і доступ до ексклюзивної інфраструктури комплексу.

Угода підкреслює стійкий попит на преміальну нерухомість у Монако — одному з найдорожчих ринків житла у світі, де ціни за квадратний метр можуть перевищувати показники будь-якої іншої країни.

Ні для кого не секрет, що Монако давно приваблює мільярдерів завдяки низьким податкам, політичній стабільності та високому рівню приватності.