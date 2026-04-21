Ахметов купив квартиру в Монако за рекордні 550 млн дол
Категорія
Світ
Дата публікації

Ахметов
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Мільярдер Рінат Ахметов, який є найбагатшою людиною України, придбав величезну п’ятирівневу розкішну квартиру в найпрестижнішому новому житловому комплексі Монако за  471 млн євро (554 млн доларів). Що важливо розуміти, фактично йдеться про одну з наймасштабніших угод в історії продажів житла.

Головні тези:

  • Статки Ахметова значною мірою пов’язані з гірничо-металургійною та енергетичною галузями.
  • Для бізнесмена ця покупка стала однією з найбільших інвестицій у нерухомість поза межами України.

Що відомо про нову покупку Ахметова

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про 21-кімнатну нерухомість на березі моря — її придбала холдингова компанія бізнесмена.

Житло знаходиться в районі Маретерра — це ексклюзивний новий екологічний район у Монако, створений шляхом намивання 6 гектарів землі в морі, що збільшило територію князівства на 3%.

ЗМІ одразу звернули увагу на те, що апартаменти є частиною ультралюксового комплексу, який включає приватні резиденції, марину, парк і комерційні приміщення.

За словами анонімних джерел, квартира має кілька рівнів, великі тераси з видом на море, приватний басейн і доступ до ексклюзивної інфраструктури комплексу.

Угода підкреслює стійкий попит на преміальну нерухомість у Монако — одному з найдорожчих ринків житла у світі, де ціни за квадратний метр можуть перевищувати показники будь-якої іншої країни.

Ні для кого не секрет, що Монако давно приваблює мільярдерів завдяки низьким податкам, політичній стабільності та високому рівню приватності.

Для Ахметова ця покупка стала однією з найбільших інвестицій у нерухомість за межами України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За "Донбас Арену". Рінат Ахметов подає позов проти Росії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії заявили про арешт активів Ріната Ахметова
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін ухвалив екстрене рішення щодо Крименерго після перемоги Ахметова в Гаазі
Володимир Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?