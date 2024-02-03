Байден объявил о начале военной операции США на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на атаку боевиков по базе США в Иордании.
Детали заявления Байдена о начале военной операции
Американский лидер отметил, что в минувшее воскресенье эти американские солдаты были убиты в Иордании "беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".
Байден заявил, что по его указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики "используют для нападения на американские войска".
При этом Байден добавил, что Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке "или где-нибудь еще в мире".
Что известно об авиаударах США в ответ на удар по базе в Иордании
28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли.
В Минобороны Штатов отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.
Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время". Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за эту атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.
Вечером 2 февраля стало известно, что иранские объекты в Сирии атаковали с воздуха американские силы. В Центральном командовании Воздушных войск США заявили о задачах авиаударов в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним ополченцев — более чем по 85 целям.
Военные США добавили, что объекты, по которым были нанесены удары, включали: командно-контрольные оперативные центры, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты логистики и цепи снабжения боеприпасов групп ополчения и КСИР, которые " способствовали нападениям на силы США и коалиции".
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