Бавовна в Горловке. Горит склад российских оккупантов в ТЦ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бавовна в Горловке. Горит склад российских оккупантов в ТЦ — видео

Горловка
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Источник:  online.ua

Вечером 24 декабря в Горловку "посетила" большая бавовна. Пылает торговый центр "Галактика". До этого, по сообщению в соцсетях, якобы слышали масштабные взрывы.

В Горловке взрывы и пожар

Во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области вечером 24 декабря произошел большой пожар в торговом центре "Галактика". Перед этим, по данным соцсетей, якобы слышали взрывы.

Фото и видео ЧП очевидцы публиковали в интернете.

Горловская "Галактика" расположена по адресу: улица Маршала Жукова, 7

Говорят, что было не менее 15 прилетов.

Предварительно стало известно, что в помещениях ТЦ находились склады российских оккупантов.

Пропагандистские каналы писали, что Горловку якобы обстреляли артиллерией – снарядами калибром 155 мм.

В пабликах страны-агрессора также утверждали: мол, есть несколько пострадавших.

Что известно об успехах ВСУ в районе Горловки

По информации президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ, успешными действиями отличились военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг Украины, - отмечается в сообщении.

В частности, в видео украинские военные показывают пятерых пленных российских военных преступников.

С Днем Сухопутных войск Украины. Позади нас наша украинская Горловка, наш Донецк. Донбасс – это Украина. Мы обязательно победим! – отмечают военные на видео.

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