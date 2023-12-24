Бавовна в Горловке. Горит склад российских оккупантов в ТЦ — видео

Вечером 24 декабря в Горловку "посетила" большая бавовна. Пылает торговый центр "Галактика". До этого, по сообщению в соцсетях, якобы слышали масштабные взрывы.
В Горловке взрывы и пожар
Во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области вечером 24 декабря произошел большой пожар в торговом центре "Галактика". Перед этим, по данным соцсетей, якобы слышали взрывы.
Фото и видео ЧП очевидцы публиковали в интернете.
Горловская "Галактика" расположена по адресу: улица Маршала Жукова, 7
Говорят, что было не менее 15 прилетов.
Предварительно стало известно, что в помещениях ТЦ находились склады российских оккупантов.
Пропагандистские каналы писали, что Горловку якобы обстреляли артиллерией – снарядами калибром 155 мм.
В пабликах страны-агрессора также утверждали: мол, есть несколько пострадавших.
Что известно об успехах ВСУ в районе Горловки
По информации президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ, успешными действиями отличились военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
В частности, в видео украинские военные показывают пятерых пленных российских военных преступников.
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