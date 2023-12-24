Бавовна у Горлівці. Горить склад російських окупантів у ТЦ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бавовна у Горлівці. Горить склад російських окупантів у ТЦ — відео

Горлівка
Джерело:  online.ua

Увечері 24 грудня у Горлівку “завітала” велика бавовна. Палає торговий центр "Галактика". Перед цим, за повідомленням у соцмережах, нібито чули масштабні вибухи.

У Горлівці вибухи та пожежа

У тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області ввечері 24 грудня сталася велика пожежа в торговому центрі "Галактика". Перед цим, за даними соцмереж, нібито чули вибухи.

Фото та відео НП очевидці публікували в інтернеті.

Горлівська "Галактика" розташована за адресою: вулиця Маршала Жукова, 7.

Кажуть, що було не менше 15 “прильотів”.

Попередньо стало відомо, що у приміщеннях ТЦ знаходилися склади російських окупантів.

Пропагандистські канали писали, що Горлівку буцімто обстріляли артилерією – снарядами калібром 155 мм.

У пабліках країни-агресора також твердили: мовляв, є декілька постраждалих.

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Горлівки

За інформацією президента України Володимира Зеленського із посиланням на командування Сухопутних військ ЗСУ, успішними діями відзначились військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор України, - зазначається у дописі.

Зокрема у відео українські військові показують п’ятьох полонених російських військових злочинців.

З Днем Сухопутних військ України. Позаду нас наша українська Горлівка, наш Донецьк. Донбас – це Україна. Ми обовязково переможемо! - зазначають військові на відео.

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