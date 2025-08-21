"Белое золото". В США нашли одно из крупнейших в мире месторождений лития

Под озером Солтон-Си в Южной Калифорнии (США) обнаружили одно из крупнейших в мире известных месторождений лития, оцениваемого примерно в 540 млрд дол. Как отметили исследователи из Калифорнийского университета, подземные геотермальные рассолы содержат достаточное количество лития для производства аккумуляторов около 382 млн электромобилей.

В США обнаружили месторождение лития стоимостью 540 млрд долл

Солон-Си является внутренним озером в округе Империал, которое постепенно высыхает. Оно известно своим геотермальным потенциалом, но новые исследования свидетельствуют о том, что его ресурсы намного больше, чем раньше считали ученые.

По словам профессора геохимии Майкла Маккиббена, работавшего над исследованием, это месторождение является "одним из крупнейших месторождений литиевой рапы в мире".

Это может сделать Соединенные Штаты полностью самодостаточными в литии и прекратить его импорт через Китай. Поделиться

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом указал на стратегическое значение этого месторождения и назвал Солон-Си "Саудовской Аравией лития".

В издании добавили, что округ Империал является одним из самых бедных регионов Калифорнии с высоким уровнем безработицы и ограниченной экономической деятельностью вне сельского хозяйства. Поэтому из-за находки лития чиновники назвали этот район "Литиевой долиной", чтобы привлечь крупных производителей электромобилей и аккумуляторов.

Местные лидеры оценивают, что производство лития может приносить миллиарды долларов ежегодного дохода. По данным Калифорнийской энергетической комиссии, ежегодный объем производства может достигнуть рыночной стоимости 257 миллиардов долларов, при этом 80% местных налоговых поступлений от лития будут направлены на развитие общества. Поклонники считают это уникальной возможностью для трансформации экономики округа и создания тысяч квалифицированных рабочих мест.

В то же время Министерство энергетики США, проведшее моделирование, предупредило, что пополнение запасов лития в резервуаре происходит медленно. Эксперты прогнозируют, что, начиная с 2024 года, добыча может снизиться с 0,8 килограмма в секунду до 0,3 килограмма в секунду в течение 30 лет.

Что касается экологического аспекта, то в том же исследовании не были обнаружены доказательства наличия стойких органических загрязнителей или остро токсичных химических веществ в современных методах добычи. Сейсмический риск от геотермальной деятельности остается сравнимым с окружающим регионом даже после десятилетий производства энергии.