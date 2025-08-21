"Белое золото". В США нашли одно из крупнейших в мире месторождений лития
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Белое золото". В США нашли одно из крупнейших в мире месторождений лития

литий
Читати українською
Источник:  УНИАН

Под озером Солтон-Си в Южной Калифорнии (США) обнаружили одно из крупнейших в мире известных месторождений лития, оцениваемого примерно в 540 млрд дол. Как отметили исследователи из Калифорнийского университета, подземные геотермальные рассолы содержат достаточное количество лития для производства аккумуляторов около 382 млн электромобилей.

Главные тезисы

  • Месторождение лития под озером Солтон-Си в Южной Калифорнии оценивается в 540 млрд долларов, делая США потенциально самодостаточными в литии.
  • Открытие литиевого месторождения открывает перспективы для трансформации экономики региона, создания новых рабочих мест и приносит миллиардный доход.
  • Производство лития может улучшить экономическое положение округа Империал, снизить безработицу и привлечь инвестиции, но требует сбалансированного подхода к экологическим аспектам.

В США обнаружили месторождение лития стоимостью 540 млрд долл

Солон-Си является внутренним озером в округе Империал, которое постепенно высыхает. Оно известно своим геотермальным потенциалом, но новые исследования свидетельствуют о том, что его ресурсы намного больше, чем раньше считали ученые.

По словам профессора геохимии Майкла Маккиббена, работавшего над исследованием, это месторождение является "одним из крупнейших месторождений литиевой рапы в мире".

Это может сделать Соединенные Штаты полностью самодостаточными в литии и прекратить его импорт через Китай.

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом указал на стратегическое значение этого месторождения и назвал Солон-Си "Саудовской Аравией лития".

В издании добавили, что округ Империал является одним из самых бедных регионов Калифорнии с высоким уровнем безработицы и ограниченной экономической деятельностью вне сельского хозяйства. Поэтому из-за находки лития чиновники назвали этот район "Литиевой долиной", чтобы привлечь крупных производителей электромобилей и аккумуляторов.

Местные лидеры оценивают, что производство лития может приносить миллиарды долларов ежегодного дохода. По данным Калифорнийской энергетической комиссии, ежегодный объем производства может достигнуть рыночной стоимости 257 миллиардов долларов, при этом 80% местных налоговых поступлений от лития будут направлены на развитие общества. Поклонники считают это уникальной возможностью для трансформации экономики округа и создания тысяч квалифицированных рабочих мест.

В то же время Министерство энергетики США, проведшее моделирование, предупредило, что пополнение запасов лития в резервуаре происходит медленно. Эксперты прогнозируют, что, начиная с 2024 года, добыча может снизиться с 0,8 килограмма в секунду до 0,3 килограмма в секунду в течение 30 лет.

Что касается экологического аспекта, то в том же исследовании не были обнаружены доказательства наличия стойких органических загрязнителей или остро токсичных химических веществ в современных методах добычи. Сейсмический риск от геотермальной деятельности остается сравнимым с окружающим регионом даже после десятилетий производства энергии.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В Китае обнаружили новое месторождение золотой руды. Чем оно уникально
Золото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Самое крупное месторождение лития в мире обнаружили в США — данные исследования
месторождение
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Самое большое в истории. Геологи нашли в Австралии чрезвычайное месторождение железной руды
руда

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?