Беременная Меган Фокс покинула жениха — известна причина

Как утверждают инсайдеры, голливудская актриса Меган Фокс решила разорвать отношения со своим женихом рэпером Machine Gun Kelly.
Главные тезисы
- Меган Фокс покинула Machine Gun Kelly из-за его постоянных измен.
- Инсайдеры рассказали, что драма в отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly достигла своего апогея во время празднования Дня благодарения.
- Актриса готова стать мамой-одиночкой.
Что известно о драме в отношениях Меган Фокс
По словам анонимных источников, звезда смирилась с мыслью о том, что она будет мамой-одиночкой и не боится этого.
Актриса решила, что не собирается больше терпеть поведение певца.
Несмотря на то, что это не первый раз, когда Фокс разрывает свои отношения с Machine Gun Kelly, она решила, что больше его не простит.
Почему Меган Фокс отважилась на разрыв с женихом
По словам инсайдера, долгое время все могло быть хорошо, однако в результате влюбленные все равно начинали ссориться.
Более того, указано, что во время Дня благодарения все обернулось наихудшим образом.
Как известно, в прошлом месяце звезда официально подтвердила слухи о своей беременности.
Для Меган Фокс это будет уже четвертый ребенок, однако пол пока неизвестен.
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