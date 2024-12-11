Беременная Меган Фокс покинула жениха — известна причина

Что известно о драме в отношениях Меган Фокс

По словам анонимных источников, звезда смирилась с мыслью о том, что она будет мамой-одиночкой и не боится этого.

Актриса решила, что не собирается больше терпеть поведение певца.

С Меган хватит — хватит его поведения и того, как он с ней обращался… Когда она забеременела, он подумал, что это значит, что она останется с ним, что бы там ни было, но это не тот случай. Самая важная вещь в мире Меган сейчас — это ее будущий ребенок, и для него не проблема растить его одной, — рассказал журналистам один из инсайдеров. Поделиться

Несмотря на то, что это не первый раз, когда Фокс разрывает свои отношения с Machine Gun Kelly, она решила, что больше его не простит.

Беременная Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Почему Меган Фокс отважилась на разрыв с женихом

То, как они живут, это драма. Это как бесконечные отношения старшеклассников, — утверждает еще один анонимный источник. Поделиться

По словам инсайдера, долгое время все могло быть хорошо, однако в результате влюбленные все равно начинали ссориться.

Более того, указано, что во время Дня благодарения все обернулось наихудшим образом.

Она уверена, что Колсон изменяет ее или изменял. Она обвинила его в том, что он обменивался текстовыми сообщениями с кучей девушек, и если это и не привело к измене физической, то это эмоциональная измена в ее глазах, — добавил он. Поделиться

Как известно, в прошлом месяце звезда официально подтвердила слухи о своей беременности.