Вагітна Меган Фокс покинула нареченого — відома причина

Як стверджують інсайдери, голлівудська акторка Меган Фокс вирішила розірвати стосунки зі своїм нареченим репером Machine Gun Kelly.
Головні тези:
- Меган Фокс покинула Machine Gun Kelly через його постійні зради.
- Інсайдери розповіли, що тривала драма у стосунках Меган Фокс та Machine Gun Kelly досягла свого апогею під час святкування Дня подяки.
- Акторка готова стати мамою-одиначкою.
Що відомо про драму у стосунках Меган Фокс
За словами анонімних джерел, зірка змирилася з думкою, що вона буде мамою-одиначкою і не боїться цього.
Акторка вирішила, що не збирається більше терпіти поведінку співака.
Попри те, що це не перший раз, коли Фокс розриває свої стосунки з Machine Gun Kelly, вона вирішила, що більше йому не пробачить.
Чому Меган Фокс наважилася на розрив з нареченим
Те, як вони живуть, це драма. Це ніби нескінченні стосунки старшокласників, — стверджує ще одне анонімне джерело.
За словами інсайдера, тривалий час все могло бути добре, однак в результаті закохані все одно починали сваритися.
Ба більше, вказано, що під час Дня подяки все обернулося найгіршим чином.
Як відомо, минулого місяця зірка офіційно підтвердила чутки про свою вагітність.
Для Меган Фокс це буде вже четверта дитина, однак стать поки невідома.
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