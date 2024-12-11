Вагітна Меган Фокс покинула нареченого — відома причина

Що відомо про драму у стосунках Меган Фокс

За словами анонімних джерел, зірка змирилася з думкою, що вона буде мамою-одиначкою і не боїться цього.

Акторка вирішила, що не збирається більше терпіти поведінку співака.

Меган вже досить — досить його поведінки і того, як він з нею поводився… Коли вона завагітніла, він подумав, що це означає, що вона лишиться з ним, хай там що, проте це не той випадок. Найважливіша річ у світі Меган зараз — це її майбутня дитина, і для неї не проблема ростити її самій, — розповів журналістам один із інсайдерів. Поширити

Попри те, що це не перший раз, коли Фокс розриває свої стосунки з Machine Gun Kelly, вона вирішила, що більше йому не пробачить.

Вагітна Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Чому Меган Фокс наважилася на розрив з нареченим

Те, як вони живуть, це драма. Це ніби нескінченні стосунки старшокласників, — стверджує ще одне анонімне джерело.

За словами інсайдера, тривалий час все могло бути добре, однак в результаті закохані все одно починали сваритися.

Ба більше, вказано, що під час Дня подяки все обернулося найгіршим чином.

Вона впевнена, що Колсон зраджує її або зраджував. Вона звинуватила його в тому, що він обмінювався текстовими повідомленнями з купою дівчат, і якщо це й не призвело до зради фізичної, то це емоційна зрада у її очах, — додав він. Поширити

Як відомо, минулого місяця зірка офіційно підтвердила чутки про свою вагітність.