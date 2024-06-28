Blue Suede Shoes. Культовые туфли Элвиса Пресли продадут на аукционе

На аукционе Henry Aldridge&Son продадут синие замшевые туфли, которые носил Элвис Пресли. Предварительно за них ожидают получить 120 тыс фунтов стерлингов (6,1 млн грн).

Культовые синие туфли Пресли продадут на британском аукционе

Певец носил эти туфли в течение 50-х годов. Но когда его призвали в американскую армию, он передал обувь другу Алану Фортасу.

Аукционист Эндрю Олдридж отмечает, что это знаковые вещи для всех любителей музыки Пресли.

Синие замшевые туфли — это те вещи, которые вы сразу же вспоминаете, когда говорите об Элвисе Пресли, они выходят за пределы популярной культуры. Поделиться

В прошлом году аукционный дом продал принадлежащую певцу норковую шубу за 128 тыс фунтов стерлингов (6,5 млн грн) американскому коллекционеру.

На продажу также выставят бусы Tigers Eye из серебра, которое носил певец. Кроме того, здесь представят костюм, который носил Фредди Меркьюри, вокалист группы Queen.

Элвис Пресли

Король рок-н-ролла Элвис Пресли: что известно

Элвис Пресли — американский певец и актер. Один из самых успешных музыкантов XX столетия. Стал настолько популярным, что большинство людей обычно называют его просто "Элвис" или "Король рок-н-ролла".

Он выиграл три премии "Грэмми", получил премию "за жизненные достижения" в возрасте 36 лет и был внесен в многочисленные музыкальные залы славы. Ему также принадлежит несколько рекордов, среди которых самое большое количество альбомов в чарте Billboard 200 и самое большое количество синглов любого исполнителя в чарте UK Singles Chart. Поделиться

В 2018 году Пресли был посмертно награжден президентской медалью Свободы.