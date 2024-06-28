Blue Suede Shoes. Культовые туфли Элвиса Пресли продадут на аукционе

На аукционе Henry Aldridge&Son продадут синие замшевые туфли, которые носил Элвис Пресли. Предварительно за них ожидают получить 120 тыс фунтов стерлингов (6,1 млн грн).
Главные тезисы
- Синие замшевые туфли, которые носил Элвис Пресли, будут проданы на аукционе за ожидаемо высокую сумму.
- Предметы и вещи, принадлежавшие Элвису Пресли, являются объектами высокого интереса для ценителей его творчества и наследия.
- На аукционе также будут представлены бусы и костюм группы Queen, что делает это событие еще более привлекательным для коллекционеров и фанатов музыки.
- Элвис Пресли, получивший титул Короля рок-н-ролла, оставил неизгладимый след в музыкальной истории, выиграл множество наград и установил легендарные рекорды.
- Продажа туфель и других артефактов, связанных с Элвисом Пресли, на аукционе привлекает внимание публики.
Культовые синие туфли Пресли продадут на британском аукционе
Певец носил эти туфли в течение 50-х годов. Но когда его призвали в американскую армию, он передал обувь другу Алану Фортасу.
Аукционист Эндрю Олдридж отмечает, что это знаковые вещи для всех любителей музыки Пресли.
В прошлом году аукционный дом продал принадлежащую певцу норковую шубу за 128 тыс фунтов стерлингов (6,5 млн грн) американскому коллекционеру.
На продажу также выставят бусы Tigers Eye из серебра, которое носил певец. Кроме того, здесь представят костюм, который носил Фредди Меркьюри, вокалист группы Queen.
Король рок-н-ролла Элвис Пресли: что известно
Элвис Пресли — американский певец и актер. Один из самых успешных музыкантов XX столетия. Стал настолько популярным, что большинство людей обычно называют его просто "Элвис" или "Король рок-н-ролла".
В 2018 году Пресли был посмертно награжден президентской медалью Свободы.
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