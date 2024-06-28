Blue Suede Shoes. Культові туфлі Елвіса Преслі продадуть на аукціоні

На аукціоні Henry Aldridge & Son продадуть сині замшеві туфлі, які носив Елвіс Преслі. Попередньо за них очікують отримати 120 тис фунтів стерлінгів (6,1 млн грн).
Головні тези:
- Сині замшеві туфлі, які носив Елвіс Преслі протягом 1950-х років, будуть продані на аукціоні за очікувано високу суму.
- Елвіс Преслі — легендарний американський співак та актор, відомий як Король рок-н-ролу.
- Предмети та речі, пов'язані з Елвісом Преслі, є справжньою цінністю для поціновувачів його творчості та спадщини.
- Окрім туфель, на аукціоні також буде представлено намисто та костюм гурту Queen, що належали знаменитим музикантам.
- У 2018 році Елвіс Преслі був відзначений посмертно Президентською медаллю Свободи за внесок у музичну історію та культуру.
Культові сині туфлі Преслі продадуть на британському аукціоні
Співак носив ці туфлі протягом 1950-х років. Але коли його призвали до американської армії, він передав взуття другові Алану Фортасу.
Аукціоніст Ендрю Олдрідж зауважує, що це знакові речі для усіх поціновувачів музики Преслі.
Минулого року аукціонний дім продав норкову шубу, що належала співакові, за 128 тис фунтів стерлінгів (6,5 млн грн) американському колекціонеру.
На продаж також виставлять намисто Tigers Eye зі срібла, яке носив співак. Крім того, тут представлять костюм, який носив Фредді Мерк'юрі, вокаліст гурту Queen.
Король рок-н-ролу Елвіс Преслі: що відомо
Елвіс Преслі — американський співак і актор. Один із найуспішніших музикантів XX століття. Став настільки популярним, що більшість людей зазвичай називає його просто "Елвіс" або "Король рок-н-ролу".
У 2018 році Преслі був посмертно нагороджений Президентською медаллю Свободи.
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