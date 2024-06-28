Blue Suede Shoes. Культові туфлі Елвіса Преслі продадуть на аукціоні

На аукціоні Henry Aldridge & Son продадуть сині замшеві туфлі, які носив Елвіс Преслі. Попередньо за них очікують отримати 120 тис фунтів стерлінгів (6,1 млн грн).

Культові сині туфлі Преслі продадуть на британському аукціоні

Співак носив ці туфлі протягом 1950-х років. Але коли його призвали до американської армії, він передав взуття другові Алану Фортасу.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж зауважує, що це знакові речі для усіх поціновувачів музики Преслі.

Сині замшеві туфлі — це ті речі, які ви одразу ж згадуєте, коли говорите про Елвіса Преслі, вони виходять за межі популярної культури. Поширити

Минулого року аукціонний дім продав норкову шубу, що належала співакові, за 128 тис фунтів стерлінгів (6,5 млн грн) американському колекціонеру.

На продаж також виставлять намисто Tigers Eye зі срібла, яке носив співак. Крім того, тут представлять костюм, який носив Фредді Мерк'юрі, вокаліст гурту Queen.

Елвіс Преслі

Король рок-н-ролу Елвіс Преслі: що відомо

Елвіс Преслі — американський співак і актор. Один із найуспішніших музикантів XX століття. Став настільки популярним, що більшість людей зазвичай називає його просто "Елвіс" або "Король рок-н-ролу".

Він виграв три премії "Ґреммі", отримав премію "за життєві досягнення" у віці 36 років і був внесений до численних музичних залів слави. Йому також належить кілька рекордів, серед яких найбільша кількість альбомів у чарті Billboard 200 і найбільша кількість синглів будь-якого виконавця у чарті UK Singles Chart. Поширити

У 2018 році Преслі був посмертно нагороджений Президентською медаллю Свободи.