Болгария отправила в Украину первую партию из 100 обещанных бронетранспортеров

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил, что его страна отправила Украине 30 вагонов с ранее обещанными бронетранспортерами.
Болгария начала передачу Украине своих БТР
Издание Novinite сообщает, что об этом стало известно из брифинга Тагарева.
По его словам, операция по транспортировке машин началась 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась 7 марта.
Стоимость передачи превысила 170 тысяч болгарских львов (свыше 94 тысяч долларов).
Признавая критику по поводу задержки в доставке помощи, министр Тагарев указал на связанные с этим логистические сложности, предположив, что дальнейшее ускорение было невозможным.
Он отметил важность постоянной поддержки Украины, подчеркнув, что Болгария остается пристальной в отслеживании ситуации и поддержании готовности к региональным вызовам.
Передача БТР Украине: что известно
Бронетраспортеры были изготовлены в 60-е и 70-е годы и являются собственностью болгарского МВД, но никогда не использовались.
22 ноября Национальное собрание Болгарии проголосовало за ратификацию соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о передаче 100 бронетранспортеров.
В июле 2023 г. парламент Болгарии одобрил предоставление дополнительной военно-технической поддержки Украине. Это предполагало поставки БТР и запчастей.
4 августа правительство страны вслед за парламентом одобрило решение о передаче Украине БТРов.
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