Болгария отправила в Украину первую партию из 100 обещанных бронетранспортеров
Категория
Мир
Дата публикации

Болгария отправила в Украину первую партию из 100 обещанных бронетранспортеров

БТР
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Источник:  Novinite

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил, что его страна отправила Украине 30 вагонов с ранее обещанными бронетранспортерами.

Болгария начала передачу Украине своих БТР

Издание Novinite сообщает, что об этом стало известно из брифинга Тагарева.

По его словам, операция по транспортировке машин началась 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась 7 марта.

Стоимость передачи превысила 170 тысяч болгарских львов (свыше 94 тысяч долларов).

Признавая критику по поводу задержки в доставке помощи, министр Тагарев указал на связанные с этим логистические сложности, предположив, что дальнейшее ускорение было невозможным.

Он отметил важность постоянной поддержки Украины, подчеркнув, что Болгария остается пристальной в отслеживании ситуации и поддержании готовности к региональным вызовам.

Передача БТР Украине: что известно

Бронетраспортеры были изготовлены в 60-е и 70-е годы и являются собственностью болгарского МВД, но никогда не использовались.

22 ноября Национальное собрание Болгарии проголосовало за ратификацию соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о передаче 100 бронетранспортеров.

В июле 2023 г. парламент Болгарии одобрил предоставление дополнительной военно-технической поддержки Украине. Это предполагало поставки БТР и запчастей.

4 августа правительство страны вслед за парламентом одобрило решение о передаче Украине БТРов.

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