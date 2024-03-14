Болгария отправила в Украину первую партию из 100 обещанных бронетранспортеров

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил, что его страна отправила Украине 30 вагонов с ранее обещанными бронетранспортерами.

Болгария начала передачу Украине своих БТР

Издание Novinite сообщает, что об этом стало известно из брифинга Тагарева.

По его словам, операция по транспортировке машин началась 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась 7 марта.

Стоимость передачи превысила 170 тысяч болгарских львов (свыше 94 тысяч долларов).

Признавая критику по поводу задержки в доставке помощи, министр Тагарев указал на связанные с этим логистические сложности, предположив, что дальнейшее ускорение было невозможным.

Он отметил важность постоянной поддержки Украины, подчеркнув, что Болгария остается пристальной в отслеживании ситуации и поддержании готовности к региональным вызовам.

⚡️"🇧🇬Bulgaria has sent all the armored personnel carriers that were promised to 🇺🇦Ukraine last year.



The first echelon of armored personnel carriers, which consisted of 30 wagons, left for Ukraine on March 7. "The last one has already left," - Minister of Defense Todor Tagaryov.… pic.twitter.com/TKp8vRf3El — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 14, 2024

Передача БТР Украине: что известно

Бронетраспортеры были изготовлены в 60-е и 70-е годы и являются собственностью болгарского МВД, но никогда не использовались.

22 ноября Национальное собрание Болгарии проголосовало за ратификацию соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о передаче 100 бронетранспортеров.

В июле 2023 г. парламент Болгарии одобрил предоставление дополнительной военно-технической поддержки Украине. Это предполагало поставки БТР и запчастей.

4 августа правительство страны вслед за парламентом одобрило решение о передаче Украине БТРов.