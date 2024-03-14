Болгарія відправила в Україну першу партію зі 100 обіцяних бронетранспортерів

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв оголосив, що його країна відправила Україні 30 вагонів з бронетранспортерами, які були обіцяні раніше.
Болгарія розпочала передачу Україні своїх БТР
Видання Novinite повідомляє, що про це стало відомо з брифінгу Тагарєва.
За його словами, операція з транспортування машин розпочалася 29 січня, а перша колона із 30 вагонів вирушила 7 березня.
Вартість передачі перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).
Визнаючи критику щодо затримки в доставці допомоги, міністр Тагарєв вказав на пов’язані з цим логістичні складності, припустивши, що подальше прискорення було неможливим.
Він наголосив на важливості постійної підтримки України, підкресливши, що Болгарія залишається пильною у відстеженні ситуації та підтримці готовності до регіональних викликів.
Передача БТР Україні: що відомо
Бронетраспортери були виготовлені у 60-х і 70-х роках та є власністю болгарського МВС, але ніколи не використовувалися.
22 листопада Національні збори Болгарії проголосували за ратифікацію угоди між МВС Болгарії та Міноборони України про передачу 100 бронетранспортерів.
У липні 2023 року парламент Болгарії схвалив надання додаткової військово-технічної підтримки Україні. Це передбачало постачання БТР та запчастин.
4 серпня уряд країни слідом за парламентом схвалив рішення про передачу Україні БТРів.
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