Большой Барьерный риф стремительно теряет кораллы — какая причина

Большой Барьерный риф в Австралии столкнулся с резким годовым уменьшением количества живых кораллов за почти четыре десятилетия наблюдений.

Большой Барьерный риф стремительно теряет кораллы из-за глобального потепления

По данным Австралийского института морских наук, за последний год площадь живых кораллов сократилась почти на треть в южной части рифа, на четверть — на севере и на 14% — в центральном районе.

Из-за рекордной глобальной жары в 2023 и 2024 годах мир переживает наибольшее и четвертое в истории массовое обесцвечивание кораллов, ущерб нанесен почти 84% площади коралловых рифов мира, включая Большой Барьерный риф.

Обесцвечивание кораллов началось в январе 2023 года и было объявлено глобальным кризисом в апреле 2024 года.

Предыдущее наибольшее обесцвечивание кораллов наблюдалось с 2014 по 2017 год — тогда 68,2% кораллов испытали обесцвечивание из-за «теплового стресса». Поделиться

В 2024 году ученые пришли к выводу, что рифы на севере Большого Барьерного рифа понесли существенные потери кораллового покрова после лета экстремальной жары, двух циклонов и больших наводнений.