Большой Барьерный риф стремительно теряет кораллы — какая причина
Большой Барьерный риф стремительно теряет кораллы — какая причина

Источник:  AP News

Большой Барьерный риф в Австралии столкнулся с резким годовым уменьшением количества живых кораллов за почти четыре десятилетия наблюдений.

Главные тезисы

  • Глобальное потепление и жара являются основными причинами уменьшения количества кораллов на Большом Барьерном рифе.
  • В 2023-2024 годах произошло наибольшее массовое обесцвечивание кораллов на рифе, вызванное глобальной жарой.
  • По данным исследований, площадь живых кораллов на рифе сократилась на треть на юге, на четверть на севере и на 14% в центральном районе за последний год.

Большой Барьерный риф стремительно теряет кораллы из-за глобального потепления

По данным Австралийского института морских наук, за последний год площадь живых кораллов сократилась почти на треть в южной части рифа, на четверть — на севере и на 14% — в центральном районе.

Из-за рекордной глобальной жары в 2023 и 2024 годах мир переживает наибольшее и четвертое в истории массовое обесцвечивание кораллов, ущерб нанесен почти 84% площади коралловых рифов мира, включая Большой Барьерный риф.

Обесцвечивание кораллов началось в январе 2023 года и было объявлено глобальным кризисом в апреле 2024 года.

Предыдущее наибольшее обесцвечивание кораллов наблюдалось с 2014 по 2017 год — тогда 68,2% кораллов испытали обесцвечивание из-за «теплового стресса».

В 2024 году ученые пришли к выводу, что рифы на севере Большого Барьерного рифа понесли существенные потери кораллового покрова после лета экстремальной жары, двух циклонов и больших наводнений.

