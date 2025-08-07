Великий Бар'єрний риф стрімко втрачає корали — яка причина

Великий Бар'єрний риф в Австралії зіткнувся з найрізкішим річним зменшенням кількості живих коралів за майже чотири десятиліття спостережень.
Головні тези:
- Великий Бар'єрний риф втрачає корали на рекордному рівні через глобальне потепління та спеку.
- У 2023-2024 роках на рифі спостерігалося найбільше масове знебарвлення коралів у його історії.
Великий Бар'єрний риф стрімко втрачає корали через глобальне потепління
За даними Австралійського інституту морських наук, за останній рік площа живих коралів скоротилася майже на третину у південній частині рифу, на чверть — на півночі та на 14% — у центральному районі.
Через рекордну глобальну спеку у 2023 та 2024 роках світ переживає найбільше — і четверте в історії — масове знебарвлення коралів, шкоди завдано майже 84% площі коралових рифів світу, включаючи Великий Бар'єрний риф.
Знебарвлення коралів розпочалося в січні 2023 року та було оголошене глобальною кризою у квітні 2024 року.
У 2024 році вчені дійшли висновку, що рифи на півночі Великого Бар'єрного рифу зазнали суттєвих втрат коралового покриву після літа екстремальної спеки, двох циклонів і великих повеней.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-