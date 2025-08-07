Великий Бар'єрний риф стрімко втрачає корали — яка причина
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Великий Бар'єрний риф стрімко втрачає корали — яка причина

корал
Джерело:  AP News

Великий Бар'єрний риф в Австралії зіткнувся з найрізкішим річним зменшенням кількості живих коралів за майже чотири десятиліття спостережень.

Головні тези:

  • Великий Бар'єрний риф втрачає корали на рекордному рівні через глобальне потепління та спеку.
  • У 2023-2024 роках на рифі спостерігалося найбільше масове знебарвлення коралів у його історії.

Великий Бар'єрний риф стрімко втрачає корали через глобальне потепління

За даними Австралійського інституту морських наук, за останній рік площа живих коралів скоротилася майже на третину у південній частині рифу, на чверть — на півночі та на 14% — у центральному районі.

Через рекордну глобальну спеку у 2023 та 2024 роках світ переживає найбільше — і четверте в історії — масове знебарвлення коралів, шкоди завдано майже 84% площі коралових рифів світу, включаючи Великий Бар'єрний риф.

Знебарвлення коралів розпочалося в січні 2023 року та було оголошене глобальною кризою у квітні 2024 року.

Попереднє найбільше знебарвлення коралів спостерігалося з 2014 по 2017 рік — тоді 68,2% коралів зазнали знебарвлення через «тепловий стрес».

У 2024 році вчені дійшли висновку, що рифи на півночі Великого Бар'єрного рифу зазнали суттєвих втрат коралового покриву після літа екстремальної спеки, двох циклонів і великих повеней.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені заявили, що врятувати Великий Бар'єрний риф не вийде
Вчені заявили, що врятувати Великий Бар'єрний риф не вийде
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У Тихому океані знайшли невідомий раніше кораловий риф — вражаюче відео
У Тихому океані знайшли невідомий раніше кораловий риф — вражаюче відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Люди практично повністю винищили гігантські рифи з устрицями у Європі
Риф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?