Бринк раскрыла причину отставки с должности посла США в Украине
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Политика
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Бринк раскрыла причину отставки с должности посла США в Украине

Бринк
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Источник:  Европейская правда

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк написала колонку, в которой прямо заявила, что решила покинуть пост из-за внешней политики администрации президента Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Бывшая посол США в Украине, Бриджит Бринк, ушла с поста из-за разногласий с внешней политикой администрации Трампа.
  • Она считает важным защищать демократию и противостоять автократам для обеспечения интересов США.

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Колонку она опубликовала в издании Detroit Free Press.

Бринк пишет, что работа послом в Украине была "самой тяжелой" в ее жизни.

Она отметила, что уважает "право и обязанность президента определять внешнюю политику США" — при надлежащем контроле со стороны Конгресса.

Роль дипломатической службы США состоит в реализации этой политики. К сожалению, с самого начала администрации Трампа политика заключалась в давлении на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Потому я не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку.

Бриджит Бринк

Бриджит Бринк

Американская дипломатка

Как отметила экспосолка, она не может "стоять в стороне, когда страна испытывает вторжение, демократия подвергается бомбардировкам, а гибель детей остается наказанной".

Я считаю, что единственный способ обеспечить интересы США — отстаивать демократию и противостоять автократам. Мир любой ценой — это вовсе не мир, а умиротворение. И история снова и снова учит нас, что умиротворение не приводит к безопасности, защищенности или процветанию. Оно приводит к новым войнам и страданиям.

Она добавила, что мир еще не видел "такого систематического, столь масштабного и столь ужасного насилия в Европе со времен Второй мировой войны".

Бринк отметила, что война РФ против Украины имеет значение для США, поскольку "то, как мы справимся с этой войной, о многом скажет как нашим друзьям, так и врагам".

И если Путин добьется успеха, это станет сигналом для Китая, который подорвет баланс безопасности в Азии и во всем мире. Это чревато глубокими последствиями для безопасности, защищенности и процветания Америки.

По словам Бринк, "Америка, которую я люблю, и которой служили наши деды, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти".

Когда Америка не возглавляет свободный мир, под угрозой оказывается наш собственный успех как нации…Я больше не являюсь американским дипломатом, но никогда не перестану верить в необходимость американского лидерства для обеспечения нашего будущего и предоставления надежды и возможностей… каждому американцу и многим другим людям во всем мире.

Об отставке Бриджит Бринк стало известно в апреле. Медиа ранее сообщали, что посол решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией Трампа.

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