Брінк розкрила причину відставки з посади посолки США в Україні

Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк написала колонку, в якій прямо заявила, що вирішила залишити посаду через зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Брінк назвала Трампа винуватцем своєї відставки

Колонку вона опублікувала у виданні Detroit Free Press.

Брінк пише, що робота послом в Україні була "найважчою" в її житті.

Вона зазначила, що поважає "право і обов'язок президента визначати зовнішню політику США" — за належного контролю з боку Конгресу.

Роль дипломатичної служби США полягає в реалізації цієї політики. На жаль, від самого початку адміністрації Трампа політика полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Тому я не могла сумлінно виконувати політику адміністрації і вважала своїм обов'язком піти у відставку. Бріджит Брінк Американська дипломатка

Як зазначила експосолка, вона не може "стояти осторонь, коли країна зазнає вторгнення, демократія піддається бомбардуванням, а загибель дітей залишається непокараною".

Я вважаю, що єдиний спосіб забезпечити інтереси США — це відстоювати демократію і протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну — це зовсім не мир, а умиротворення. І історія знову і знову вчить нас, що умиротворення не призводить до безпеки, захищеності або процвітання. Воно призводить до нових воєн і страждань.

Вона додала, що світ ще не бачив "такого систематичного, такого масштабного і такого жахливого насильства в Європі з часів Другої світової війни".

Брінк зауважила, що війна РФ проти України має значення для США, оскільки "те, як ми впораємося з цією війною, багато про що скаже як нашим друзям, так і ворогам".

І якщо Путін досягне успіху, це стане сигналом для Китаю, який підірве баланс безпеки в Азії та в усьому світі. Це матиме глибокі наслідки для безпеки, захищеності та процвітання Америки. Поширити

За словами Брінк, "Америка, яку я люблю, та, якій служили наші діди, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися".

Коли Америка не очолює вільний світ, під загрозою опиняється наш власний успіх як нації…Я більше не є американським дипломатом, але ніколи не перестану вірити в необхідність американського лідерства для забезпечення нашого майбутнього та надання надії і можливостей…кожному американцю та багатьом іншим людям у всьому світі.

Про відставку Бріджит Брінк стало відомо у квітні. Медіа раніше повідомляли, що посолка вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією Трампа.