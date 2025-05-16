Брінк розкрила причину відставки з посади посолки США в Україні

Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк написала колонку, в якій прямо заявила, що вирішила залишити посаду через зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа.
Головні тези:
- Бріджит Брінк звільнилася з посади через розбіжності з зовнішньою політикою адміністрації Трампа.
- Дипломатка вважає важливим стояти на захисті демократії та протистояти автократам для забезпечення інтересів США.
- Війна РФ проти України має велике значення для світового порядку та безпеки Америки.
Брінк назвала Трампа винуватцем своєї відставки
Колонку вона опублікувала у виданні Detroit Free Press.
Брінк пише, що робота послом в Україні була "найважчою" в її житті.
Вона зазначила, що поважає "право і обов'язок президента визначати зовнішню політику США" — за належного контролю з боку Конгресу.
Як зазначила експосолка, вона не може "стояти осторонь, коли країна зазнає вторгнення, демократія піддається бомбардуванням, а загибель дітей залишається непокараною".
Я вважаю, що єдиний спосіб забезпечити інтереси США — це відстоювати демократію і протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну — це зовсім не мир, а умиротворення. І історія знову і знову вчить нас, що умиротворення не призводить до безпеки, захищеності або процвітання. Воно призводить до нових воєн і страждань.
Вона додала, що світ ще не бачив "такого систематичного, такого масштабного і такого жахливого насильства в Європі з часів Другої світової війни".
Брінк зауважила, що війна РФ проти України має значення для США, оскільки "те, як ми впораємося з цією війною, багато про що скаже як нашим друзям, так і ворогам".
За словами Брінк, "Америка, яку я люблю, та, якій служили наші діди, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися".
Коли Америка не очолює вільний світ, під загрозою опиняється наш власний успіх як нації…Я більше не є американським дипломатом, але ніколи не перестану вірити в необхідність американського лідерства для забезпечення нашого майбутнього та надання надії і можливостей…кожному американцю та багатьом іншим людям у всьому світі.
Про відставку Бріджит Брінк стало відомо у квітні. Медіа раніше повідомляли, що посолка вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією Трампа.
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