Британская разведка зафиксировала перемещение российских систем С-400
Категория
Мир
Дата публикации

Британская разведка зафиксировала перемещение российских систем С-400

Минобороны Британии
С-400
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Россия переместила свои стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину. Это произошло после значительных потерь.

РФ переместила системы С-400 из Калининграда в Украину

По данным британской разведки, Россия считает Калининград одним из своих наиболее стратегически чувствительных регионов, в том числе и потому, что он с трех сторон граничит с государствами-членами НАТО.

Поэтому перемещение систем С-400 из Калининграда является важным фактором.

Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной для некоторых ключевых современных возможностей России, - говорится в сводке.

Потери С-400

Система С-400 считается русским эквивалентом американского комплекса Patriot. Фактически это модернизированная версия советской С-300.

Голландское разведывательное агентство Oryx отмечает, что украинские военные уничтожали С-400 не менее 5 раз, в том числе командные пункты, пусковые установки и радары. Это дорогая потеря для окупантов.

Напомним, 14 сентября контрразведка СБУ и Военно-морские силы Украины провели уникальную операцию у оккупированной Евпатории. Защитники уничтожили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

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