Британська розвідка зафіксувала переміщення російських систем С-400

Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат.

РФ перемістила системи С-400 з Калінінграда в Україну

За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 November 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vl9UxypsV9



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NnriPcPoJ3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2023

Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.

Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії, - йдеться у зведенні. Поширити

Втрати С-400

Система С-400 вважається російським еквівалентом американського комплексу Patriot. Фактично це модернізована версія радянської С-300.

Голландське розвідувальне агентство Oryx зазначає, що українські військові знищували С-400 щонайменше 5 разів, зокрема, командні пункти, пускові установки та радари. Це дорога втрата для окупантів.

Нагадаємо, 14 вересня контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну операцію біля окупованої Євпаторії. Захисники знищили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.