Британська розвідка зафіксувала переміщення російських систем С-400

Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат.
РФ перемістила системи С-400 з Калінінграда в Україну
За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.
Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.
Втрати С-400
Система С-400 вважається російським еквівалентом американського комплексу Patriot. Фактично це модернізована версія радянської С-300.
Голландське розвідувальне агентство Oryx зазначає, що українські військові знищували С-400 щонайменше 5 разів, зокрема, командні пункти, пускові установки та радари. Це дорога втрата для окупантів.
Нагадаємо, 14 вересня контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну операцію біля окупованої Євпаторії. Захисники знищили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.
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