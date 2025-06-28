Британские ученые впервые синтезируют геном человека — для чего это нужно

Британские ученые планируют впервые синтезировать человеческий геном, чтобы понять работу отдельных его участков и причину появления врожденных болезней.

Британские ученые впервые синтезируют геном человека

Учёные надеются, что таким образом удастся создать генетически модифицированные клетки, которые помогут бороться с болезнями.

Проект Synthetic Human Genome является коллаборацией ученых из разных институтов в Соединенном Королевстве, в частности исследователей, уже создавших кишечную палочку с искусственным геномом. Поделиться

Однако если геном бактерии состоит из 4,5 миллиона пар оснований, то человеческий содержит три миллиарда пар оснований и 46 хромосом, взаимное расположение генов на которых тоже влияет на их активность.

Поэтому в течение следующих пяти лет исследователи будут разрабатывать подходы к синтезу человеческого генома и проверить их на культурах человеческих клеток кожи.

Если им удастся, то технология позволит создавать стойкие к иммунному ответу или вирусам клетки, что поможет бороться с аутоиммунными заболеваниями и восстанавливать органы после перенесенных вирусных заболеваний, например гепатита.

Также это позволит исправлять патологии в самих клетках, в частности при митохондриальных заболеваниях, вызывающих нарушение обмена энергии и передающихся от матери к ребенку.

Однако то, насколько технология создания искусственных генов поможет в медицине, будет зависеть от ограничений, которые на нее наложат. Вероятно, они будут подобны современным ограничениям для генетического редактирования.

Какие успехи у ученых с созданием искусственных геномов