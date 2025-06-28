Британские ученые впервые синтезируют геном человека — для чего это нужно

Британские ученые планируют впервые синтезировать человеческий геном, чтобы понять работу отдельных его участков и причину появления врожденных болезней.
Главные тезисы
- Синтез генома человека поможет понять работу отдельных его участков и причины возникновения врожденных болезней.
- Создание генетически модифицированных клеток может быть эффективным методом борьбы с различными заболеваниями, включая аутоиммунные.
- Технология синтеза генома человека имеет потенциал обновить органы и исправить патологии на уровне клеток.
Британские ученые впервые синтезируют геном человека
Учёные надеются, что таким образом удастся создать генетически модифицированные клетки, которые помогут бороться с болезнями.
Однако если геном бактерии состоит из 4,5 миллиона пар оснований, то человеческий содержит три миллиарда пар оснований и 46 хромосом, взаимное расположение генов на которых тоже влияет на их активность.
Поэтому в течение следующих пяти лет исследователи будут разрабатывать подходы к синтезу человеческого генома и проверить их на культурах человеческих клеток кожи.
Если им удастся, то технология позволит создавать стойкие к иммунному ответу или вирусам клетки, что поможет бороться с аутоиммунными заболеваниями и восстанавливать органы после перенесенных вирусных заболеваний, например гепатита.
Также это позволит исправлять патологии в самих клетках, в частности при митохондриальных заболеваниях, вызывающих нарушение обмена энергии и передающихся от матери к ребенку.
Однако то, насколько технология создания искусственных генов поможет в медицине, будет зависеть от ограничений, которые на нее наложат. Вероятно, они будут подобны современным ограничениям для генетического редактирования.
Какие успехи у ученых с созданием искусственных геномов
Еще в 2016 году ученые известили о создании бактерии с искусственным и самым маленьким из возможных геномов. Однако у нее были проблемы с разделением, которые исправили с помощью нескольких дополнительных генов.
Ученые также узнали, что такая искусственная бактерия приспосабливается к изменениям в окружающей среде значительно быстрее ее предка — бактерия с наименьшим природным геномом.
После этого ученые начали работать над организмами с ядром, которые обладали бы искусственным геномом. Первым таким организмом стали дрожжи, синтезировавшиеся в этом году, а до этого ученые создали также полусинтетическую их версию.
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