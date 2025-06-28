Британські науковці вперше синтезують геном людини — для чого це потрібно

Британські науковці планують вперше синтезувати людський геном, щоб зрозуміти роботу окремих його ділянок і причину появи вроджених хвороб. Дослідники почнуть з того, що синтезуватимуть великі фрагменти людських хромосом, поміщатимуть їх у клітини та вивчатимуть ефект від цього.
Головні тези:
- Синтез геному людини допоможе вивчити роботу окремих його ділянок та причину появи вроджених хвороб.
- Створення генетично модифікованих клітин може бути корисним для боротьби з хворобами, у тому числі автоімунними захворюваннями.
- Технологія синтезу геному людини може бути ефективним методом відновлення органів та виправлення патологій у клітинах.
Британські науковці вперше синтезують геном людини
Вчені сподіваються, що таким чином вдасться створити генетично модифіковані клітини, які допоможуть боротися з хворобами.
Однак якщо геном бактерії складається з 4,5 мільйона пар основ, то людський містить три мільярди пар основ і 46 хромосом, взаємне розташування генів на яких теж впливає на їх активність.
Тому протягом наступних п’яти років дослідники розроблятимуть підходи до синтезу людського геному та перевірятимуть їх на культурах людських клітин шкіри.
Якщо їм вдасться, то технологія дозволить створювати стійкі до імунної відповіді чи вірусів клітини, що допоможе боротися з автоімунними захворюваннями та відновлювати органи після перенесених вірусних захворювань, наприклад гепатиту.
Також це дозволить виправляти патології в самих клітинах, зокрема при мітохондріальних захворюваннях, які спричиняють порушення обміну енергії та передаються від матері до дитини.
Однак те, наскільки технологія створення штучних генів допоможе в медицині, залежатиме від обмежень, які на неї накладуть. Імовірно, вони будуть подібними на сучасні обмеження для генетичного редагування.
Які успіхи в науковців зі створенням штучних геномів
Ще у 2016 році науковці сповістили про створення бактерії зі штучним і найменшим з можливих геномом. Однак вона мала проблеми з поділом, які виправили за допомогою кількох додаткових генів.
Науковці також дізналися, що така штучна бактерія пристосовується до змін у довкіллі значно швидше, ніж її предок — бактерія з найменшим природним геномом.
Після цього науковці почали працювати над організмами з ядром, які мали б штучний геном. Першим таким організмом стали дріжджі, які синтезували цього року, а до цього науковці створили також напівсинтетичну їх версію.
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