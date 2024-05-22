Букеровская премия 2024 года. Известно имя победительницы
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Букеровская премия 2024 года. Известно имя победительницы

Дженни Эрпенбек
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Источник:  online.ua

Лауреаткой Букера — одной из самых престижных литературных премий — стала немецкая писательница Дженни Эрпенбек. Триумф автору принес ее роман "Кайрос" (Kairos), который эксперты признали лучшим в 2024 году.

Что известно о Дженни Эрпенбек

Стоит обратить внимание, что именно Эрпенбек стала первой в истории немецкой писательницей, которая получила Международную Букеровскую премию.

Кроме того, указано, что премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов автор разделит с переводчиком Михаэлем Гофманом.

Фото: thebookerprizes.com

Глава нынешнего жюри Элеонора Вахтель рассказала журналистам, почему именно Дженни Эрпенбек стала триумфатором Букера в 2024 году.

По словам эксперта, яркая проза писательницы о сложности отношений между молодой студенткой и старшим писателем покорила всех.

Роман начинается с любви и страсти, но в меньшей степени он о власти, искусстве и культуре. Самоуглубленность влюбленных, их погружение в разрушительный водоворот связаны с более широкой историей Восточной Германии этого периода, — отметила Вахтель.

Роман "Кайрос": сюжет, герои и видение автора

В центре сюжета "Кайрос" — история двух влюбленных: писателя, которому за 50, и 19-летней студентки.

Их любовь зарождается в Восточном Берлине на фоне политического обострения в преддверии падения Берлинской стены.

Это частная история большой любви и ее упадка, но это тоже история распада целой политической системы. Проще говоря: как то, что кажется правильным в начале, может превратиться в нечто неправильное?

Дженни Эрпенбек

Дженни Эрпенбек

Немецкая писательница

Следует отметить, что за победу также боролись:

  • Not a River ("Не река") Селвы Альмады,

  • Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокон,

  • What I'd Rather Not Think About ("Вещи, о которых я лучше бы не думал") Дженте Постумы,

  • Crooked Plow ("Кривой плуг") Итамара Виейры-младшего.

  • и The Details ("Детали") II Генберг.

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