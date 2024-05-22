Букеровская премия 2024 года. Известно имя победительницы

Лауреаткой Букера — одной из самых престижных литературных премий — стала немецкая писательница Дженни Эрпенбек. Триумф автору принес ее роман "Кайрос" (Kairos), который эксперты признали лучшим в 2024 году.
Что известно о Дженни Эрпенбек
Стоит обратить внимание, что именно Эрпенбек стала первой в истории немецкой писательницей, которая получила Международную Букеровскую премию.
Кроме того, указано, что премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов автор разделит с переводчиком Михаэлем Гофманом.
Глава нынешнего жюри Элеонора Вахтель рассказала журналистам, почему именно Дженни Эрпенбек стала триумфатором Букера в 2024 году.
По словам эксперта, яркая проза писательницы о сложности отношений между молодой студенткой и старшим писателем покорила всех.
Роман "Кайрос": сюжет, герои и видение автора
В центре сюжета "Кайрос" — история двух влюбленных: писателя, которому за 50, и 19-летней студентки.
Их любовь зарождается в Восточном Берлине на фоне политического обострения в преддверии падения Берлинской стены.
Следует отметить, что за победу также боролись:
Not a River ("Не река") Селвы Альмады,
Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокон,
What I'd Rather Not Think About ("Вещи, о которых я лучше бы не думал") Дженте Постумы,
Crooked Plow ("Кривой плуг") Итамара Виейры-младшего.
и The Details ("Детали") II Генберг.
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