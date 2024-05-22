Букерівська премія 2024. Відоме ім'я переможниці

Лауреаткою Букера — однієї з найпрестижніших літературних премій — стала німецька письменниця Дженні Ерпенбек. Тріумф авторці приніс її роман "Кайрос" (Kairos), який експерти визнали найкращим у 2024 році.
Що відомо про Дженні Ерпенбек
Варто звернути увагу на те, що саме Ерпенбек стала першою в історії німецькою письменницею, яка отримала Міжнародну Букерівську премію.
Окрім того, наголошується, що премію у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів авторка розділить із перекладачем Міхаелем Гофманом.
Очільниця цьогорічного журі Елеонора Вахтель розповіла журналістам, чому саме Дженні Ерпенбек стала тріумфаторкою Букера у 2024.
За словами експертки, яскрава проза письменниці про складність стосунків між молодою студенткою та набагато старшим письменником підкорила усіх.
Роман "Кайрос": сюжет, герої та бачення авторки
У центрі сюжету "Кайрос" — історія двох закоханих: письменника, якому за 50, і 19-річної студентки.
Їхні кохання зароджується у Східному Берліні на тлі політичного загострення напередодні падіння Берлінської стіни.
Варто також зазначити, що за перемогу також боролися:
Not a River ("Не річка") Селви Альмади,
Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокйон,
What I’d Rather Not Think About ("Речі, про які я краще б не думав") Дженте Постуми,
Crooked Plow ("Кривий плуг") Ітамара Вієйри-молодшого.
та The Details ("Деталі") Ії Генберг.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-