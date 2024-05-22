Букерівська премія 2024. Відоме ім'я переможниці
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Букерівська премія 2024. Відоме ім'я переможниці

Дженні Ерпенбек
Джерело:  online.ua

Лауреаткою Букера — однієї з найпрестижніших літературних премій — стала німецька письменниця Дженні Ерпенбек. Тріумф авторці приніс її роман "Кайрос" (Kairos), який експерти визнали найкращим у 2024 році.

Що відомо про Дженні Ерпенбек

Варто звернути увагу на те, що саме Ерпенбек стала першою в історії німецькою письменницею, яка отримала Міжнародну Букерівську премію.

Окрім того, наголошується, що премію у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів авторка розділить із перекладачем Міхаелем Гофманом.

Фото: thebookerprizes.com

Очільниця цьогорічного журі Елеонора Вахтель розповіла журналістам, чому саме Дженні Ерпенбек стала тріумфаторкою Букера у 2024.

За словами експертки, яскрава проза письменниці про складність стосунків між молодою студенткою та набагато старшим письменником підкорила усіх.

Роман починається з любові та пристрасті, але не меншою мірою він про владу, мистецтво та культуру. Самозаглибленість закоханих, їхнє занурення у руйнівний вир пов'язані з ширшою історією Східної Німеччини цього періоду, — зазначила Вахтель.

Роман "Кайрос": сюжет, герої та бачення авторки

У центрі сюжету "Кайрос" — історія двох закоханих: письменника, якому за 50, і 19-річної студентки.

Їхні кохання зароджується у Східному Берліні на тлі політичного загострення напередодні падіння Берлінської стіни.

Це приватна історія великого кохання та його занепаду, але це також історія розпаду цілої політичної системи. Простіше кажучи: як щось, що здається правильним на початку, може перетворитися на щось неправильне?

Дженні Ерпенбек

Дженні Ерпенбек

Німецька письменниця

Варто також зазначити, що за перемогу також боролися:

  • Not a River ("Не річка") Селви Альмади,

  • Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокйон,

  • What I’d Rather Not Think About ("Речі, про які я краще б не думав") Дженте Постуми,

  • Crooked Plow ("Кривий плуг") Ітамара Вієйри-молодшого.

  • та The Details ("Деталі") Ії Генберг.

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