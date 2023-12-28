Найкращі книги 2023 року в Україні — ПЕН оголосив свій список

ПЕН обрав найкращі книги 2023 року в Україні

Український ПЕН вніс до свого списку 179 видань. Йдеться про прозу, поезію, нонфікшн, перекладну зарубіжну літературу, дитячі та підліткові твори, есеїстику.

За словами фахівців, вони хотіли не лише підсумувати книжковий 2023 рік, а також подякувати українським видавництвам, письменникам, упорядникам, перекладачам, редакторам, журналістам, ілюстраторам, науковцям і всім тим, хто допомагає літературі розвиватися навіть у часи війни.

Не можна проігнорувати той факт, що до цього списку потрапили одразу три книжки від авторки-переможниці премії Книга року ВВС-2023 Євгенії Кузнєцової: "Драбина", "Мова-меч.Як говорила радянська імперія" та "Коротка історія українського борщу".

Українська проза

Белянський Павло. Бабуся вмирати не любила / Переклад Тетяни Кохановської (Vivat)

Дудик Вікторія. Мертві стукають (Фабула)

Жупанський Олексій. Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих) (Видавництво Жупанського)

Кідрук Максим. Колонія. Нові темні віки (Бородатий Тамарин)

Кононенко Євгенія. Той божевільний рік (Видавництво Анетти Антоненко)

Кузнєцова Євгенія. Драбина (Видавництво Старого Лева)

Кур'ята Ніна. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР (Лабораторія)

Левкова Анастасія. За Перекопом є земля. Кримський роман (Лабораторія)

Лотоцька Олена. Ангели в намистах (Видавництво Старого Лева)

Осадко Олександр. Жити не можна померти (Видавництво Старого Лева)

Процюк Степан. Інфекція (Discursus) (перевидання)

Пузік Валерій. З любов'ю – тато (Лабораторія)

Рафєєнко Володимир. Петрикор – запах землі після дощу (Видавництво Анетти Антоненко)

Рафєєнко Володимир. Мобільні хвилі буття (Видавництво Анетти Антоненко)

Савка Мар'яна. Люди на каві (Видавництво Старого Лева)

Саніна Теа. Коли відлітають серпокрильці (Темпора)

Сингаївський Сергій. Дорога на Асмару (Комора) (перевидання)

Тараторіна Світлана. Дім солі (Vivat)

Яценко Петро. Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича (Портал)

Українська поезія

Винник Тетяна. Смарагдова сукня (Піраміда)

Гадзінський Ярослав. Перекопане (Крок)

Дністровий Анатолій. Дні тривог (Віхола)

Дронь Артур. Тут були ми (Видавництво Старого Лева)

Жадан Сергій. Скрипниківка (Meridian Czernowitz)

Кіяновська Маріанна. Блискавка зустрічає воду і вітер (Дух і Літера)

Клеменсен Олаф. Імена, що залишилися (Дух і Літера)

Кордоба Богдан. 3.3.3 / Художниця Людмила Самусь (UA Comix)

Коробчук Павло. Навій (Віхола)

Кривцов "Далі" Максим. Вірші з бійниці (Наш Формат)

Лижов Макс. Якомога / Художниця Марина Дяченко (Discursus)

Маринчак Наталка. Відчаєспинне (Видавець Олександр Савчук)

Міхаліцина Катерина. Розламані люди (Видавництво Старого Лева)

Пантюк Сергій. Зникома зима (Меркюрі Поділля)

Поміж сирен / Бібліотека Українського ПЕН / Упорядник Остап Сливинський (Видавництво Старого Лева)

Пономаренко Марина. Книжка любові і люті (Видавництво Старого Лева)

Чорногуз Ярина. [dasein: оборона присутності] (Віхола)

Нонфікшн

Бейквелл Сара. В кафе екзистенціалістів: свобода, буття та абрикосові коктейлі (Komubook)

Вальєхо Ірен. Подорож книжки. Від папірусу до кіндла /Переклад Анни Марховської (Лабораторія)

В'ятрович Володимир. Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну (Ранок)

Гоменюк Іван Мурашник. Нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття (Віхола)

Гудима Андрій. 69 спецій для серця (Видавництво Старого Лева)

Гуменюк Андрій. Африка (Видавництво Старого Лева)

Ґюркан Емраг Сафа. Шпигуни султана. Агентурні, саботажницькі та корупційні мережі XVI ст. / Переклад Олеся Кульчинського (Видавництво Анетти Антоненко & Ніка-Центр)

Демчук Стефанія. Доба постів і карнавалів (Віхола)

Ільницький Микола. Іван Франко: антиномія природи і духу (Апріорі)

Касьян Таня. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни (Лабораторія)

Кідрук Макс. Теорія неймовірності. Сімдесят історій про все на світі (Бородатий тамарин)

Кузнєцова Євгенія. Коротка історія українського борщу (Видавництво)

Кузнєцова Євгенія. Мова-меч. Як говорила радянська імперія (Твоя підпільна гуманітарка)

Марґолін Юліус. Подорож до країни Зе-Ка / Переклад Лесі Лисенко (Дух і Літера)

Мирон Семенович Петровський та його доба: Збірник спогадів (Дух і Літера)

Михайловський Віталій. Наші королі. Володарі та династії в історії України (Темпора)

Мокрик Радомир. Бунт проти імперії: українські шістдесятники (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Найстрашніші дні мого життя / Упрядниця Наталя Гуменюк (Човен)

Паренюк Олена, Шаванова Катерина. Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі (Віхола)

Сафрін Горацій. При шабатних свічках: Єврейський гумор / Переклад Андрія Павлишина (Дух і Літера)

Сендс Філіп. Щурячий лаз. Кохання, брехня та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця / Переклад Павла Мигаля (Видавництво Старого Лева)

Словник війни / Упорядник Остап Сливинський / Ілюстрації Катерини Гордієнко (Vivat)

Слотердайк Петер. Терор з повітря / Переклад Олександри Григоренко (ist publishing)

Сокирко Олексій / Козацький Марс. Держава та військо Козацького Гетьманату в добу Мілітарної революції, 1648–1764 (Темпора)

Титаренко Марія. Не музи, а м'язи. 50 вправ із творчопису (Лабораторія)

Тохман Войцех. Сьогодні ми намалюємо смерть / Переклад Андрія Бондаря (Човен)

Ферт-Ґодбіхер Річард. Історія емоцій. Походження людини (розумної) емоційної / Переклад Юлії Лазаренко (Лабораторія)

Хейбер Джонатан. Критичне мислення / Переклад Олександра Бойченка (ArtHuss)

Хромейчук Олеся. Смерть солдата, розказана його сестрою (Віхола)

Шалак Христина. Нікого немає в лісі. Історії про людей, будівлі і психіатрію (Лабораторія)

Штерншис Анна. Совєтське і кошерне: Єврейська народна культура в Совєтському Союзі (1923–1939) (Дух і Літера)

Есеїстика

Агеєва Віра. Марсіани на Хрещатику. Літературний Київ початку ХХ століття (Віхола)

Єрмоленко Володимир. Ерос і Психея (Видавництво Старого Лева)

Зарембо Катерина. Схід українського сонця (Човен)

Махно Василь. З голосних і приголосних (Yakaboo Publishing)

Михед Олександр. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення (Видавництво Старого Лева)

Москалець Костянтин. Спорудження мосту (Видавництво Старого Лева)

Петросаняк Галина. Наш сусід Альберт Гофман (Видавництво 21)

Славінська Ірина. Повітряна й тривожна книжка (Vivat)

Содомора Андрій. Під чужою тінню (Літопис)

Улюра Ганна. Писати війну (Темпора)

Біографія / мемуари/ інтерв'ю / епістолярій / щоденники

Агеєва Віра. Мистецтво рівноваги. Максим Рильський і його час (Віхола)

Вакуленко-К. Володимир. Я перетворююсь. Щоденник окупації. Вибрані вірші / Бібліотека Українського ПЕН (Vivat)

Гундорова Тамара. Леся Українка. Книги Сивілли (Vivat)

Лагерльоф Сельма. Морбакка / Переклад Наталі Іваничук (Видавництво Старого Лева)

Мозер Бенджамін. Зонтаґ. Життя і творчість / Переклад Наталії Климчук (Видавництво Анетти Антоненко & Ніка-Центр)

Набитович Ігор. Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький (Дух і Літера)

Принц Алоїз. На порозі щастя. Біографія Франца Кафки / Переклад Роксоляни Свято (Темпора)

Росовецький Станіслав. Володимир Перетц: Біографія інтелектуала (Дух і Літера)

Сухорукова Надія. #Маріуполь #Надія (Лабораторія)

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