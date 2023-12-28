Лучшие книги 2023 года в Украине — ПЕН опубликовал свой список

ПЕН выбрал лучшие книги 2023 года в Украине

Украинский ПЕН внес в свой список 179 изданий. Речь идет о прозе, поэзии, нонфикшне, переводной зарубежной литературе, детских и подростковых произведениях, эссеистике.

По словам экспертов, они хотели не только подытожить книжный 2023 год, а также поблагодарить украинские издательства, писателей, составителей, переводчиков, редакторов, журналистов, иллюстраторов, ученых и всех тех, кто помогает литературе развиваться даже во время войны.

Нельзя проигнорировать тот факт, что в этот список попали сразу три книги от автора-победительницы премии Книга года ВВС-2023 Евгении Кузнецовой: "Лестница", "Мова-меч. Как говорила советская империя" и "Краткая история украинского борща".

Украинская проза

Белянский Павел. Бабушка умирать не любила / Перевод Татьяны Кохановской (Vivat)

Дудик Виктория. Мертвые стучат (Фабула)

Жупанский Алексей. Осеннее оцепенение (Стречение мертвых) (Издательство Жупанского)

Кидрук Максим. Колония. Новые темные века (Бородатый Тамарин)

Кононенко Евгения. Тот сумасшедший год (Издательство Анетты Антоненко)

Кузнецова Евгения. Лестница (Издательство Старого Льва)

Курята Нина. Звонкая. Украинка, рожденная в СССР (Лаборатория)

Левкова Анастасия. За Перекопом есть земля. Крымский роман (Лаборатория)

Лотоцкая Елена. Ангелы в ожерельях (Издательство Старого Льва)

Осадко Александр. Жить нельзя умереть (Издательство Старого Льва)

Процюк Степан. Инфекция (Discursus) (переиздание)

Пузик Валерий. С любовью – папа (Лаборатория)

Рафеенко Владимир. Петрикор – запах земли после дождя (Издательство Анетты Антоненко)

Рафеенко Владимир. Мобильные волны бытия (Издательство Анетты Антоненко)

Савка Марианна. Люди на кофе (Издательство Старого Льва)

Санина Теа. Когда улетают серпокрылышки (Темпора)

Сингаевский Сергей. Дорога на Асмару (Комора) (переиздание)

Тараторина Светлана. Дом соли (Vivat)

Яценко Петр. Пресс, чернила, три пушки. Приключения славного странствующего печатника Ивана Федоровича (Портал)

Украинская поэзия

Винник Татьяна. Изумрудное платье (Пирамида)

Годзинский Ярослав. Перекопане (Шаг)

Днестровый Анатолий. Дни тревог (Вихола)

Дрон Артур. Здесь были мы (Издательство Старого Льва)

Жадан Сергей. Скрипниковка (Meridian Czernowitz)

Кияновская Марианна. Молния встречает воду и ветер (Дух и Буква)

Клеменсен Олаф. Оставшиеся имена (Дух и Буква)

Кордоба Богдан. 3.3.3 / Художница Людмила Самусь (UA Comix)

Коробчук Павел. Навий (Вихола)

Кривцов "Далее" Максим. Стихи из бойницы (Наш Формат)

Лыжов Макс. Как можно / Художница Марина Дяченко (Discursus)

Маринчак Наталья. Отчаятельное (Издатель Александр Савчук)

Михалицына Екатерина. Разломанные люди (Издательство Старого Льва)

Пантюк Сергей. Пропадающая зима (Меркюри Подолья)

Среди сирен / Библиотека Украинского ПЭН / Составитель Остап Сливинский (Издательство Старого Льва)

Марина Пономаренко. Книга любви и ярости (Издательство Старого Льва)

Черногуз Ярина. [dasein: оборона присутствия] (Вихола)

Нонфикшн

Бейквелл Сара. В кафе экзистенциалистов: свобода, бытие и абрикосовые коктейли (Komubook)

Вальехо Ирэн. Путешествие книги. От папируса к киндлу /Перевод Анны Марховской (Лаборатория)

Вятрович Владимир. Наша столетняя. Краткие очерки о долгой войне (Утро)

Гоменюк Иван Муравейник. Заметки на манжетах истории Галиции, Буковины и Закарпатья (Вихола)

Гудым Андрей. 69 специй для сердца (Издательство Старого Льва)

Гуменюк Андрей. Африка (Издательство Старого Льва)

Гюркан Эмраг Сафа. Шпионы султана. Агентские, саботажнические и коррупционные сети XVI в. / Перевод Олеся Кульчинского (Издательство Анетты Антоненко & Ника-Центр)

Демчук Стефания. Времена постов и карнавалов (Вихола)

Ильницкий Николай. Иван Франко: антиномия природы и духа (Априори)

Касьян Таня. Наше. Совместное. Как сохранить в себе человека во время и после войны (Лаборатория)

Кидрук Макс. Теория невероятности. Семьдесят историй обо всем на свете (Бородатый тамарин)

Кузнецова Евгения. Краткая история украинского борща (Издательство)

Кузнецова Евгения. Мова-меч. Как говорила советская империя (Твоя подпольная гуманитарка)

Марголин Юлиус. Путешествие в страну Зе-Ка / Перевод Леси Лысенко (Дух и Буква)

Мирон Семенович Петровский и его сутки: Сборник воспоминаний (Дух и Буква)

Михайловский Виталий. Наши короли. Обладатели и династии в истории Украины (Темпора)

Мокрик Радомир. Бунт против империи: украинские шестидесятники (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Страшные дни моей жизни / Управительница Наталья Гуменюк (Лодка)

Паренюк Елена, Шаванова Екатерина. Страшное, прекрасное и безобразное в Чернобыле (Вихола)

Сафрин Гораций. При шабатных свечах: Еврейский юмор / Перевод Андрея Павлишина (Дух и Буква)

Сэндс Филипп. Крысиный лаз. Любовь, ложь и справедливость на пути бегства нацистского преступника / Перевод Павла Мигаля (Издательство Старого Льва)

Словарь войны / Составитель Остап Сливинский / Иллюстрации Екатерины Гордиенко (Vivat)

Слотердайк Петр. Террор с воздуха / Перевод Александры Григоренко (ist publishing)

Сокирко Алексей / Казацкий Марс. Государство и войско Казацкого Гетманата во время Милитарной революции, 1648–1764 (Темпора)

Титаренко Мария. Не музы, а мышцы. 50 упражнений по творчеству (Лаборатория)

Тохман Войтех. Сегодня мы нарисуем смерть / Перевод Андрея Бондаря (Лодка)

Ферт-Годбихер Ричард. История чувств. Происхождение человека (умного) эмоционального / Перевод Юлии Лазаренко (Лаборатория)

Хейбер Джонатан. Критическое мышление / Перевод Александра Бойченко (ArtHuss)

Хромейчук Олеся. Смерть солдата, рассказанная его сестрой (Вихола)

Шалак Кристина. Никого нет в лесу. Истории о людях, здании и психиатрии (Лаборатория)

Штерншис Анна. Советское и кошерное: Еврейская народная культура в Советском Союзе (1923–1939) (Дух и Литера)

Эсеистика

Агеева Вера. Марсиане на Крещатике. Литературный Киев начала ХХ века (Вихола)

Ермоленко Владимир. Эрос и Психея (Издательство Старого Льва)

Зарембо Екатерина. Восход украинского солнца (Лодка)

Махно Василий. Из гласных и согласных (Yakaboo Publishing)

Михед Александр. Позывной для Иова. Хроники вторжения (Издательство Старого Льва)

Москалец Константин. Сооружение моста (Издательство Старого Льва)

Петросаняк Галина. Наш сосед Альберт Гофман (Издательство 21)

Славинская Ирина. Воздушная и тревожная книга (Vivat)

Содомора Андрей. Под чужой тенью (Летопись)

Улюра Анна. Писать войну (Темпора)

Биография / мемуары / интервью / эпистолярий / дневники

Агеева Вера. Искусство равновесия. Максим Рыльский и его время (Вихола)

Вакуленко-К. Владимир. Я превращаюсь. Дневник оккупации. Избранные стихи / Библиотека Украинского ПЭН (Vivat)

Гундорова Тамара. Леся Украинка. Книги Сивиллы (Vivat)

Лагерльоф Сельма. Морбакка / Перевод Наталии Иваничук (Издательство Старого Льва)

Мозер Бенджамин. Зонтаг. Жизнь и творчество / Перевод Наталии Климчук (Издательство Анетты Антоненко & Ника-Центр)

Набитович Игорь. Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий (Дух и Литера)

Принц Алоиз. На пороге счастья. Биография Франца Кафки / Перевод Роксоляне Праздник (Темпора)

Росовецкий Станислав. Владимир Перетц: Биография интеллектуала (Дух и Буква)

Сухорукова Надежда. #Мариуполь #Надежда (Лаборатория)

Путешествия / репортажи