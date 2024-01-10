Бывшую заместительницу Генпрокурора Колинько и ее дочь нашли мертвыми в Киеве

Экс-заместительница Генпрокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь были найдены без признаков жизни в своих квартирах, расположенных рядом, 10 января. Обстоятельства их смерти пока неизвестны.

Бывшую топ-чиновницу Генпрокуратуры нашли мертвой

В столице найдены тела экс-заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и ее дочери Ярославы.

Об этом сообщает "Вечерний Киев" в Telegram.

71-летняя женщина много лет тяжело болела и не выходила на улицу. За ней ухаживала дочь Ярослава. Ее нашли мертвой в соседней квартире, также принадлежавшей семье.

Что известно об Ольге Колинько

Ольга Колинько дважды занимала должность заместителя генерального прокурора Украины – с 1993-го по 2000-й и с 2003-го по 2005 год. В 2001-2003 годах она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

В свое время Ольга Колинько была одной из главных следователей по громкому делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который, наконец, был приговорен в США и в Украину никогда не возвращался.

Колинько неоднократно прочили должность генерального прокурора Украины, но главное кресло ГПУ она так и не заняла.

Также Колинько вела дела против экс-спикера Александра Ткаченко, Ефима Звягильского, личного помощника председателя Верховной Рады Александра Мороза, а также экс-генпрокурора Святослава Пискуна.