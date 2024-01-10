Ексзаступницю Генпрокурора Колінько та її доньку знайшли мертвими у Києві
Категорія
Події
Дата публікації

Ексзаступницю Генпрокурора Колінько та її доньку знайшли мертвими у Києві

Колінько
Джерело:  Укрінформ

Колишня заступниця Генпрокурора України Ольга Колінько та її донька були знайдені без ознак життя у своїх квартирах, розташованих поряд, 10 січня. Обставини їх смерті поки що невідомі.

Колишню топпосадовицю Генпрокуратури знайшли мертвою

У столиці знайдено тіла ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки Ярослави.

Про це повідомляє "Вечірній Київ" у Telegram.

71-річна жінка багато років тяжко хворіла та не виходила на вулицю. За нею доглядала донька Ярослава. Її знайшли мертвою в сусідній квартирі, що також належала родині.

Що відомо про Ольгу Колінько

Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступниці генерального прокурора України – від 1993-го до 2000-го та від 2003-го до 2005 року. 2001-2003 років вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

Свого часу Ольга Колінько була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, зрештою, був засуджений у США та до України ніколи не повертався.

Колінько неодноразово пророкували посаду генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так і не посіла.

Також Колінько вела справи проти ексспікера Олександра Ткаченка, Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза, а також ексгенпрокурора Святослава Піскуна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Соцмережі вибухнули через загибель письменниці Вікторії Амеліної внаслідок обстрілу Краматорська
Соцмережі вибухнули через загибель письменниці Вікторії Амеліної внаслідок обстрілу Краматорська
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загибель керівництва МВС у Броварах. У Генпрокуратурі розкрили версії трагедії
Загибель керівництва МВС у Броварах. У Генпрокуратурі розкрили версії трагедії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загибель помічника Залужного. Офіцер, який подарував гранати Частякову, отримав підозру — ДБР
ДБР
Підозра від ДБР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм