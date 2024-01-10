Ексзаступницю Генпрокурора Колінько та її доньку знайшли мертвими у Києві

Колишня заступниця Генпрокурора України Ольга Колінько та її донька були знайдені без ознак життя у своїх квартирах, розташованих поряд, 10 січня. Обставини їх смерті поки що невідомі.

Колишню топпосадовицю Генпрокуратури знайшли мертвою

У столиці знайдено тіла ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки Ярослави.

Про це повідомляє "Вечірній Київ" у Telegram.

71-річна жінка багато років тяжко хворіла та не виходила на вулицю. За нею доглядала донька Ярослава. Її знайшли мертвою в сусідній квартирі, що також належала родині.

Що відомо про Ольгу Колінько

Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступниці генерального прокурора України – від 1993-го до 2000-го та від 2003-го до 2005 року. 2001-2003 років вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

Свого часу Ольга Колінько була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, зрештою, був засуджений у США та до України ніколи не повертався.

Колінько неодноразово пророкували посаду генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так і не посіла.

Також Колінько вела справи проти ексспікера Олександра Ткаченка, Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза, а також ексгенпрокурора Святослава Піскуна.