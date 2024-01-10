Ексзаступницю Генпрокурора Колінько та її доньку знайшли мертвими у Києві

Колишня заступниця Генпрокурора України Ольга Колінько та її донька були знайдені без ознак життя у своїх квартирах, розташованих поряд, 10 січня. Обставини їх смерті поки що невідомі.
Колишню топпосадовицю Генпрокуратури знайшли мертвою
У столиці знайдено тіла ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки Ярослави.
Про це повідомляє "Вечірній Київ" у Telegram.
71-річна жінка багато років тяжко хворіла та не виходила на вулицю. За нею доглядала донька Ярослава. Її знайшли мертвою в сусідній квартирі, що також належала родині.
Що відомо про Ольгу Колінько
Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступниці генерального прокурора України – від 1993-го до 2000-го та від 2003-го до 2005 року. 2001-2003 років вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.
Свого часу Ольга Колінько була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, зрештою, був засуджений у США та до України ніколи не повертався.
Колінько неодноразово пророкували посаду генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так і не посіла.
Також Колінько вела справи проти ексспікера Олександра Ткаченка, Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза, а також ексгенпрокурора Святослава Піскуна.
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