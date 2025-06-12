Cело Кудровка на Черниговщине предоставляет бесплатное жилье переселенцам — при каком условии
Категория
Украина
Дата публикации

Cело Кудровка на Черниговщине предоставляет бесплатное жилье переселенцам — при каком условии

Кудровка
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Источник:  online.ua

Администрация Сосницкого общества на Черниговщине приглашает на проживание в село Кудровка семьи ВПО с детьми. Цель — не только помочь людям, но и сохранить местную школу.

Главные тезисы

  • Село Кудровка в Черниговской области предлагает бесплатное жилье для переселенцев с детьми школьного возраста.
  • Семьям предоставляются свободные дома с печным отоплением и правом выкупа по желанию.
  • Главное условие для получения жилья – дети должны учиться в местной школе.

Переселенцы с детьми смогут бесплатно получить жилье в селе Кудровка

Приглашаем семьи с детьми школьного возраста, которые переселились с оккупированных территорий, потеряли жилье или просто семьи с детьми, которые оказались в сложной ситуации и готовы на переезд.

В селе есть свободные дома (с печным отоплением), которые община готова бесплатно предоставить в пользование переселенцам с правом выкупа по желанию. Главное, чтобы детки ходили в местную школу.

В Кудровке есть типичная двухэтажная школа с большим спортзалом и светлыми классами. В школе есть укрытие, работает офлайн.

В селе есть Новая почта, Укрпочта, два магазина, ФАП, Дом Культуры, церковь, крафтовая сыроварня «Кудровские сыры».

Стадион в Кудровке

На территории села находится профессиональный футбольный стадион. Рядом есть отличный парк для отдыха с озером, беседками и детской площадкой.

В селе есть башня мобильной связи оператора Водафон и интернет-провайдера Galaxy.

Есть возможность устроиться на работу, что немаловажно для переезда.

До центра общины — 20 км, дорога с асфальтовым покрытием. Есть автобусное сообщение.

Село находится в экологически чистом и привлекательном месте с прекрасными видами, возле села есть река, пруд, лес.

К нам уже переехали семьи из разных уголков Украины. Несмотря на то, что переезд был вынужден, Кудровка стала для них вторым домом.

Обращаться по телефону 0664338176 (Оксана Алексеевна).

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