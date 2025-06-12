Cело Кудрівка на Чернігівщині надає безкоштовне житло переселенцям — за якої умови

Адміністрація Сосницької громади на Чернігівщині запрошує на проживання у село Кудрівка родини ВПО з дітками. Мета — не тільки допомогти людям, але й зберегти місцеву школу.

Переселенці з дітьми зможуть безкоштовно отримати житло у Кудрівцях

Запрошуємо родини з дітками шкільного віку, які переселилися з окупованих територій, втратили житло чи просто родини з дітками, які опинилися у складній ситуації та готові на переїзд. Поширити

У селі є вільні будинки (з пічним опаленням), які громада готова безкоштовно надати у користування переселенцям з правом викупу за бажанням. Головне — щоб дітки ходили до місцевої школи.

В Кудрівці є типова двоповерхова школа з великим спортзалом та світлими класами. В школі є укриття, працює офлайн. Для дітей облаштовані всі умови, часто проводяться змагання, є спортивні гуртки з настільного тенісу, волейболу, футболу, цікаве дозвілля.

У селі є Нова пошта, Укрпошта, два магазини, ФАП, Будинок Культури, церква, крафтова сироварня «Кудрівські сири».

Стадіон у Кудрівцях

На території села знаходиться професійний футбольний стадіон. Поряд є чудовий парк для відпочинку з озером, альтанками та дитячим майданчиком. Поширити

У селі є вежа мобільного зв’язку оператора Водафон та мережа інтернет-провайдера Galaxy.

Є можливість влаштуватися на роботу, що важливо для переїзду.

До центру громади — 20 км, дорога з асфальтовим покриттям. Є автобусне сполучення.

Село знаходиться в екологічно чистому і привабливому місці з чудовими краєвидами, біля села є річка, ставок, ліс.

До нас вже переїхали сім’ї з різних куточків України. Попри те, що переїзд був вимушений, Кудрівка стала для них другою домівкою.

Звертатися за номером телефону 0664338176 (Оксана Олексіївна).