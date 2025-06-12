Cело Кудрівка на Чернігівщині надає безкоштовне житло переселенцям — за якої умови
Категорія
Україна
Дата публікації

Cело Кудрівка на Чернігівщині надає безкоштовне житло переселенцям — за якої умови

Кудрівка
Джерело:  online.ua

Адміністрація Сосницької громади на Чернігівщині запрошує на проживання у село Кудрівка родини ВПО з дітками. Мета — не тільки допомогти людям, але й зберегти місцеву школу.

Головні тези:

  • Село Кудрівка на Чернігівщині пропонує безкоштовне житло для переселенців з дітьми.
  • Громада готова надати вільні будинки у селі з правом викупу за бажанням.
  • Родинам обов'язково потрібно мати дітей шкільного віку, які будуть навчатися в місцевій школі.

Переселенці з дітьми зможуть безкоштовно отримати житло у Кудрівцях

Запрошуємо родини з дітками шкільного віку, які переселилися з окупованих територій, втратили житло чи просто родини з дітками, які опинилися у складній ситуації та готові на переїзд.

У селі є вільні будинки (з пічним опаленням), які громада готова безкоштовно надати у користування переселенцям з правом викупу за бажанням. Головне — щоб дітки ходили до місцевої школи.

В Кудрівці є типова двоповерхова школа з великим спортзалом та світлими класами. В школі є укриття, працює офлайн. Для дітей облаштовані всі умови, часто проводяться змагання, є спортивні гуртки з настільного тенісу, волейболу, футболу, цікаве дозвілля.

У селі є Нова пошта, Укрпошта, два магазини, ФАП, Будинок Культури, церква, крафтова сироварня «Кудрівські сири».

Стадіон у Кудрівцях

На території села знаходиться професійний футбольний стадіон. Поряд є чудовий парк для відпочинку з озером, альтанками та дитячим майданчиком.

У селі є вежа мобільного зв’язку оператора Водафон та мережа інтернет-провайдера Galaxy.

Є можливість влаштуватися на роботу, що важливо для переїзду.

До центру громади — 20 км, дорога з асфальтовим покриттям. Є автобусне сполучення.

Село знаходиться в екологічно чистому і привабливому місці з чудовими краєвидами, біля села є річка, ставок, ліс.

До нас вже переїхали сім’ї з різних куточків України. Попри те, що переїзд був вимушений, Кудрівка стала для них другою домівкою.

Звертатися за номером телефону 0664338176 (Оксана Олексіївна).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Приклад місцевим. Як ВПО адаптуються на Рівненщині — відповідь голови ОВА
Приклад місцевим. Як ВПО адаптуються на Рівненщині — відповідь голови ОВА
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін спрямував 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах
Денис Шмигаль
Укриття
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Уряд затвердив початок та закінчення навчального року у школах — дати
Міністерство освіти і науки України
Уряд затвердив початок та закінчення навчального року у школах — дати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?