Центробанк страны-агрессора России максимально повысил базовую ставку по процентам с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Что известно о максимальном повышении базовой ставки центробанком РФ

Отмечается, что базовая процентная ставка была повышена центробанком страны-агрессора до 21%, что является самым высоким показателем с февраля 2003 года.

По информации российского центробанка, инфляция в стране достигла 9,8% в сентябре, а ожидания населения относительно дальнейшего роста инфляции достигли максимального уровня с начала года.

Нужна дальнейшая жесткость денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возврат инфляции к целям и снизить инфляционные ожидания, заявили представители центробанка страны-агрессора. Поделиться

Центробанк РФ

Среди основных инфляционных рисков были отмечены высокие инфляционные ожидания и отклонения российской экономики от траектории сбалансированного роста, а также ухудшение условий внешней торговли.

Что провоцирует рост инфляции в России

В минфине страны-агрессоры ожидают роста расходов в размере 15,5 млрд долларов до конца текущего года из-за необходимости покрытия расходов на продолжение преступной войны против Украины.

Еще одним весомым фактором, побуждающим к росту инфляции, является слабость российского рубля, который по отношению к доллару снизился более чем на 12% с начала августа до 97 рублей.

Кроме этого отмечается, что повышение базовой ставки по процентам демонстрирует политическую поддержку руководства ведомства, испытывающего бешеное давление со стороны некоторых из самых влиятельных бизнесменов России, включая руководителей крупнейших нефтяных и оборонных компаний страны, с требованием прекратить жесткие ограничения.

От учетной ставки зависит уровень ставок по кредиту бизнеса.

Международный валютный фонд МВФ, отменивший свою миссию в России в прошлом месяце после протестов ряда европейских стран, снизил прогноз экономического роста России на 0,2% до 1,3% в 2025 году с 3,6% в текущем году.