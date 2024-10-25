Центробанк країни-агресорки Росії максимально підвищив базову ставку за відсотками від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Максимальне підвищення базової ставки Центробанком РФ до 21% свідчить про серйозні економічні проблеми в країні.
- Інфляція в Росії сягнула 9,8%, а очікування подальшого зростання спонукають до жорсткої грошово-кредитної політики.
- Погіршення умов зовнішньої торгівлі та зростання витрат на війну проти України є факторами, які провокують інфляцію в Росії.
- Підвищення базової ставки демонструє політичну підтримку керівництва Центробанку в умовах тиску з боку бізнес-еліти РФ.
- МВФ знизив прогноз економічного зростання Росії на 2025 рік, що свідчить про складну ситуацію в російській економіці.
Що відомо про максимальне підвищення базової ставки Центробанком РФ
Зазначається, що базова відсоткова ставка була підвищена Центробанком країни-агресорки до 21%, що є найвищим показником з лютого 2003 року.
За інформацією російського центробанку, інфляція в країні сягнула 9,8% у вересні, а очікування населення стосовно подальшого зростання інфляції досягли максимального рівня від початку року.
Серед основних інфляційних ризиків були вказані високі інфляційні очікування та відхилення російської економіки від траєкторії збалансованого зростання, а також погіршення умов зовнішньої торгівлі.
Що провокує зростання інфляції в Росії
У мінфіні країни-агресорки очікують на зростання видатків у розмірі 15,5 млрд доларів до кінця поточного року через необхідність покриття витрат на продовження злочинної війни проти України.
Ще одним вагомим фактором, який спонукає до зростання інфляції, є слабкість російського рубля, який по відношенню до долара знизився більш ніж на 12% з початку серпня до 97 рублів.
Окрім цього зазначається, що підвищення базової ставки за відсотками демонструє політичну підтримку керівництва відомства, яке відчуває шалений тиск з боку деяких із найвпливовіших бізнесменів Росії, включаючи керівників найбільших нафтових та оборонних компаній країни, з вимогою припинити жорсткі обмеження.
Від облікової ставки залежить рівень ставок за кредитами бізнесу.
Міжнародний валютний фонд МВФ, який скасував свою місію в Росії минулого місяця після протестів низки європейських країн, знизив прогноз економічного зростання Росії на 0,2% до 1,3% у 2025 році з 3,6% цього року.
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