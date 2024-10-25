Центробанк РФ максимально підвищів ключову ставку на тлі проблем в економіці
Категорія
Економіка
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Центробанк РФ максимально підвищів ключову ставку на тлі проблем в економіці

Центробанк РФ
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Джерело:  online.ua

Центробанк країни-агресорки Росії максимально підвищив базову ставку за відсотками від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України. 

Головні тези:

  • Максимальне підвищення базової ставки Центробанком РФ до 21% свідчить про серйозні економічні проблеми в країні.
  • Інфляція в Росії сягнула 9,8%, а очікування подальшого зростання спонукають до жорсткої грошово-кредитної політики.
  • Погіршення умов зовнішньої торгівлі та зростання витрат на війну проти України є факторами, які провокують інфляцію в Росії.
  • Підвищення базової ставки демонструє політичну підтримку керівництва Центробанку в умовах тиску з боку бізнес-еліти РФ.
  • МВФ знизив прогноз економічного зростання Росії на 2025 рік, що свідчить про складну ситуацію в російській економіці.

Що відомо про максимальне підвищення базової ставки Центробанком РФ

Зазначається, що базова відсоткова ставка була підвищена Центробанком країни-агресорки до 21%, що є найвищим показником з лютого 2003 року.

За інформацією російського центробанку, інфляція в країні сягнула 9,8% у вересні, а очікування населення стосовно подальшого зростання інфляції досягли максимального рівня від початку року.

Потрібна подальша жорсткість грошово-кредитної політики, щоб забезпечити повернення інфляції до мети і знизити інфляційні очікування, — заявили представники Центробанку країни-агресорки.

Російський центробанк максимально підвищив базову ставку за відсотками
Центробанк РФ

Серед основних інфляційних ризиків були вказані високі інфляційні очікування та відхилення російської економіки від траєкторії збалансованого зростання, а також погіршення умов зовнішньої торгівлі.

Що провокує зростання інфляції в Росії

У мінфіні країни-агресорки очікують на зростання видатків у розмірі 15,5 млрд доларів до кінця поточного року через необхідність покриття витрат на продовження злочинної війни проти України.

Ще одним вагомим фактором, який спонукає до зростання інфляції, є слабкість російського рубля, який по відношенню до долара знизився більш ніж на 12% з початку серпня до 97 рублів.

Окрім цього зазначається, що підвищення базової ставки за відсотками демонструє політичну підтримку керівництва відомства, яке відчуває шалений тиск з боку деяких із найвпливовіших бізнесменів Росії, включаючи керівників найбільших нафтових та оборонних компаній країни, з вимогою припинити жорсткі обмеження.

Від облікової ставки залежить рівень ставок за кредитами бізнесу.

Міжнародний валютний фонд МВФ, який скасував свою місію в Росії минулого місяця після протестів низки європейських країн, знизив прогноз економічного зростання Росії на 0,2% до 1,3% у 2025 році з 3,6% цього року.

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