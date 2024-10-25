Центробанк країни-агресорки Росії максимально підвищив базову ставку за відсотками від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Що відомо про максимальне підвищення базової ставки Центробанком РФ

Зазначається, що базова відсоткова ставка була підвищена Центробанком країни-агресорки до 21%, що є найвищим показником з лютого 2003 року.

За інформацією російського центробанку, інфляція в країні сягнула 9,8% у вересні, а очікування населення стосовно подальшого зростання інфляції досягли максимального рівня від початку року.

Потрібна подальша жорсткість грошово-кредитної політики, щоб забезпечити повернення інфляції до мети і знизити інфляційні очікування, — заявили представники Центробанку країни-агресорки. Поширити

Центробанк РФ

Серед основних інфляційних ризиків були вказані високі інфляційні очікування та відхилення російської економіки від траєкторії збалансованого зростання, а також погіршення умов зовнішньої торгівлі.

Що провокує зростання інфляції в Росії

У мінфіні країни-агресорки очікують на зростання видатків у розмірі 15,5 млрд доларів до кінця поточного року через необхідність покриття витрат на продовження злочинної війни проти України.

Ще одним вагомим фактором, який спонукає до зростання інфляції, є слабкість російського рубля, який по відношенню до долара знизився більш ніж на 12% з початку серпня до 97 рублів.

Окрім цього зазначається, що підвищення базової ставки за відсотками демонструє політичну підтримку керівництва відомства, яке відчуває шалений тиск з боку деяких із найвпливовіших бізнесменів Росії, включаючи керівників найбільших нафтових та оборонних компаній країни, з вимогою припинити жорсткі обмеження.

Від облікової ставки залежить рівень ставок за кредитами бізнесу.

Міжнародний валютний фонд МВФ, який скасував свою місію в Росії минулого місяця після протестів низки європейських країн, знизив прогноз економічного зростання Росії на 0,2% до 1,3% у 2025 році з 3,6% цього року.