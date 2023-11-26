Что ждет Потапа после всех громких скандалов — мнение известного телеведущего

В последние два года украинский рэпер и продюсер Потап неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. Интервьюер и ведущий Слава Демин озвучил свой прогноз относительно дальнейшего развития событий.
Чего дальше ждать от Потапа
Последние проделки и неожиданные поступки Потапа на фоне российско-украинской войны подталкивают многих украинцев к мысли о том, что он оторван от современных жутких реалий.
Несмотря на это, Слава Демин не оставляет попыток пригласить рэпера на откровенное интервью.
Однако, что интересно, уже около 6 попыток оказались совершенно безуспешными.
По мнению телеведущего, рано или поздно Потап все-таки согласится на интервью, чтобы объяснить, что с ним происходило все это время.
Слава Демин также поделился своим мнением о том, есть ли еще у певца шанс на реабилитацию в украинском шоубизе.
Какие скандалы испортили репутацию Потапа
Многие украинцы критиковали рэпера за то, что он уехал из страны за несколько дней до начала войны, таким образом спрятаться уйти от мобилизации.
Впоследствии он выпустил крайне неоднозначный трек "Волонтер", который разозлил даже его фанатов.
Недавно рэпера заметили на вечеринке в ОАЭ, где отдыхал в компании жены участника российской группы "Иванушки International".
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