Что ждет Потапа после всех громких скандалов — мнение известного телеведущего

В последние два года украинский рэпер и продюсер Потап неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. Интервьюер и ведущий Слава Демин озвучил свой прогноз относительно дальнейшего развития событий.

Чего дальше ждать от Потапа

Последние проделки и неожиданные поступки Потапа на фоне российско-украинской войны подталкивают многих украинцев к мысли о том, что он оторван от современных жутких реалий.

Несмотря на это, Слава Демин не оставляет попыток пригласить рэпера на откровенное интервью.

Однако, что интересно, уже около 6 попыток оказались совершенно безуспешными.

По мнению телеведущего, рано или поздно Потап все-таки согласится на интервью, чтобы объяснить, что с ним происходило все это время.

Слава Демин также поделился своим мнением о том, есть ли еще у певца шанс на реабилитацию в украинском шоубизе.

Я тебе скажу так: я общался со многими маркетологами и продюсерами в украинском шоубизнесе, и многие сходятся во мнении, что Потап не дурак. Поэтому здесь два варианта — либо он пока не понял, что шоубизнес немного иначе работает, либо это очень хорошая промокампания для чего-то большого и взрывного, – отметил Демин. Поделиться

Какие скандалы испортили репутацию Потапа

Многие украинцы критиковали рэпера за то, что он уехал из страны за несколько дней до начала войны, таким образом спрятаться уйти от мобилизации.

Впоследствии он выпустил крайне неоднозначный трек "Волонтер", который разозлил даже его фанатов.

И действительно – в этой песне я не имел цели оскорбить кого-то, так что, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел – я этого не хотел. Песня может нравиться, может, нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю. Но сейчас главное – точно не комментарии или брани под моими треками, а то, что мы делаем для страны, - прокомментировал скандал Потап. Поделиться

Недавно рэпера заметили на вечеринке в ОАЭ, где отдыхал в компании жены участника российской группы "Иванушки International".