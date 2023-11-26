Що чекає на Потапа після усіх гучних скандалів — думка відомого телеведучого

Протягом останніх двох років український репер та продюсер Потап неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Інтерв'юер та ведучий Слава Дьомін озвучив свій прогноз щодо подальшого розвитку подій.

Чого далі чекати від Потапа

Останні витівки та неочікувані вчинки Потапа на тлі російсько-української війни підштовхують багатьох українців до думки про те, що він геть відірваний від сучасних моторошних реалій.

Попри це все, Слава Дьомін не полишає спроб запросити репера на відверте інтерв'ю.

Однак, що цікаво, уже близько 6 спроб виявилися абсолютно безуспішними.

На переконання телеведучого, рани чи пізно Потап все-таки погодиться на інтерв'ю, щоб пояснити, що з ним відбувалося весь цей час.

Слава Дьомін також поділився своєю думкою про те, чи є ще у співака шанс на реабілітацію в українському шоубізі.

Я тобі скажу так: я спілкувався з багатьма маркетологами й продюсерами в українському шоубізнесі, і багато хто сходиться на думці, що Потап же не дурник. Тому тут два варіанти — або він поки що не зрозумів, що шоубізнес трошки інакше працює, або це дуже хороша промокампанія для чогось великого і вибухового, – зазначив Дьомін. Поширити

Які скандали зіпсували репутацію Потапа

Чимало українців критикували репера за те, що він виїхав з країни за декілька днів до початку війни, таким чином намагаючись втекти від мобілізації.

Згодом він випустив вкрай неоднозначний трек “Волонтер”, який розлютив навіть його фанатів.

І дійсно – в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, – я цього не хотів. Пісня може подобатись, може – ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю. Але зараз головне – точно не коментарі чи лайки під моїми треками, а те, що ми робимо для країни, - прокоментував це скандал Потап. Поширити

Нещодавно репера помітили на вечірці в ОАЕ, де він відпочивав у компанії дружини учасника російського гурту "Иванушки International".