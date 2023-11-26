Що чекає на Потапа після усіх гучних скандалів — думка відомого телеведучого

Протягом останніх двох років український репер та продюсер Потап неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Інтерв'юер та ведучий Слава Дьомін озвучив свій прогноз щодо подальшого розвитку подій.
Чого далі чекати від Потапа
Останні витівки та неочікувані вчинки Потапа на тлі російсько-української війни підштовхують багатьох українців до думки про те, що він геть відірваний від сучасних моторошних реалій.
Попри це все, Слава Дьомін не полишає спроб запросити репера на відверте інтерв'ю.
Однак, що цікаво, уже близько 6 спроб виявилися абсолютно безуспішними.
На переконання телеведучого, рани чи пізно Потап все-таки погодиться на інтерв'ю, щоб пояснити, що з ним відбувалося весь цей час.
Слава Дьомін також поділився своєю думкою про те, чи є ще у співака шанс на реабілітацію в українському шоубізі.
Які скандали зіпсували репутацію Потапа
Чимало українців критикували репера за те, що він виїхав з країни за декілька днів до початку війни, таким чином намагаючись втекти від мобілізації.
Згодом він випустив вкрай неоднозначний трек “Волонтер”, який розлютив навіть його фанатів.
Нещодавно репера помітили на вечірці в ОАЕ, де він відпочивав у компанії дружини учасника російського гурту "Иванушки International".
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