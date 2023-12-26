Дан Балан неожиданно заговорил по-украински на концерте в Молдове — видео

Всемирно известный певец Дан Балан, который довольно долго строил свою музыкальную карьеру в Украине, дал первый с 2022 года сольный концерт. Артист не забыл о публичной поддержке украинского народа, который до сих пор борется за свою независимость.

Дан Балан решил поддержать всех украинцев: видео

Долгожданный сольный концерт певца состоялся 24 декабря в городе Кишинев, в Молдове.

Во время своего выступления Дан Балан решил исполнить хит Freedom, который уже много лет является его “визитной карточкой” на музыкальной сцене.

Перед тем, как спеть эту песню, артист пригласил на сцену одного из музыкантов, который на английском языке высказался об Украине.

Я думаю, это важно. Я успел провести время в прекрасном городе Киеве. И я должен сказать, что это песня для народа Украины. Свобода, которая нужна, чтобы жить, чтобы выжить и любить, – заявил певец. Поделиться

После этих слов Дан Балан неожиданно для всех заговорил по-украински.

Зал сразу взорвался бешеными аплодисментами, ведь на концерте находилось очень много поклонников его творчества из Украины.

Люди не скрывали своего восторга и благодарности.

Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх! Freedom! – подытожил Дан Балан. Поделиться

Дан Балан неоднократно поддерживал украинцев на фоне войны с Россией

Нельзя не упомянуть о том, что в мае 2023 года Дан Балан представил свой новый трек Love Maria.

Что важно понимать, клип на песню снимали еще до начала полномасштабной русско-украинской войны в мирном Киеве.

В ролике можно увидеть тысячи детей из киевских школ.