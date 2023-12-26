Дан Балан неочікувано заговорив українською на концерті в Молдові — відео

Всесвітньо відомий співак Дан Балан, який доволі довго будував свою музичну кар'єру в Україні, дав перший з 2022 року сольний концерт. Артист не забув про публічну підтримку українського народу, який досі бореться за свою незалежність.

Дан Балан вирішив підтримати всіх українців: відео

Довгоочікуваний сольний концерт співака відбувся 24 грудня у місті Кишинів, що в Молдові.

Під час свого виступу Дан Балан вирішив виконати хіт Freedom, який уже багато років є його “візитівкою” на музичній сцені.

Перед тим, як заспівати цю пісню, артист запросив до себе на сцену одного з музикантів, який англійською мовою висловився про Україну.

Я думаю, що це важливо. Я встиг провести час у прекрасному місті Києві. І я повинен сказати, що ця пісня для народу України. Свобода, яка потрібна, щоб жити, щоб вижити і щоб любити, – заявив співак. Поширити

Після цих слів Дан Балан несподівано для всіх заговорив українською мовою.

Зал одразу вибухнув шаленими оплесками, адже на концерті знаходилося дуже багато шанувальників його творчості з України.

Люди не приховували свого захвату та вдячності.

Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх! Freedom! – підсумував Дан Балан. Поширити

Дан Балан неодноразово підтримував українців на тлі війни з Росією

Не можна також не згадати про те, що в травні 2023 року Дан Балан представив свій новий трек Love Maria.

Що важливо розуміти, кліп на цю пісню знімали ще до початку повномасштабної російсько-української війни у мирному Києві.

У ролику можна побачити тисячі дітей з київських шкіл.