Дан Балан неочікувано заговорив українською на концерті в Молдові — відео

Всесвітньо відомий співак Дан Балан, який доволі довго будував свою музичну кар'єру в Україні, дав перший з 2022 року сольний концерт. Артист не забув про публічну підтримку українського народу, який досі бореться за свою незалежність.
Дан Балан вирішив підтримати всіх українців: відео
Довгоочікуваний сольний концерт співака відбувся 24 грудня у місті Кишинів, що в Молдові.
Під час свого виступу Дан Балан вирішив виконати хіт Freedom, який уже багато років є його “візитівкою” на музичній сцені.
Перед тим, як заспівати цю пісню, артист запросив до себе на сцену одного з музикантів, який англійською мовою висловився про Україну.
Після цих слів Дан Балан несподівано для всіх заговорив українською мовою.
Зал одразу вибухнув шаленими оплесками, адже на концерті знаходилося дуже багато шанувальників його творчості з України.
Люди не приховували свого захвату та вдячності.
Дан Балан неодноразово підтримував українців на тлі війни з Росією
Не можна також не згадати про те, що в травні 2023 року Дан Балан представив свій новий трек Love Maria.
Що важливо розуміти, кліп на цю пісню знімали ще до початку повномасштабної російсько-української війни у мирному Києві.
У ролику можна побачити тисячі дітей з київських шкіл.
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