По информации центробанка страны-агрессорки РФ, нехватка рабочих на предприятиях достигла исторического максимума на фоне привлечения российских мужчин к развязанной Кремлем преступной войне против Украины.
Главные тезисы
- Дефицит рабочих кадров в России достиг исторического максимума из-за войны и привлечения солдат к работе.
- Нехватка работников на предприятиях может привести к увеличению цен, снижению инвестиционной активности и сокращению производства.
- Предприятия прибегают к увеличению зарплаты, работе по совместительству и привлечению посторонних работников для решения проблемы.
- Дефицит рабочих кадров становится потенциальной угрозой для экономики России, и требуется разработка сбалансированных стратегий привлечения и удержания персонала.
- Загрузка мощностей предприятий близка к максимуму, что требует большего числа работников для удовлетворения спроса и производства.
Что известно об историческом рекорде по дефициту рабочих кадров в России
Отмечается, что из 13,3 тыс. компаний, участвовавших в мониторинге, наибольшая нехватка рабочих наблюдалась на предприятиях по обработке и производству продукции инвестиционного и потребительского назначения.
Подчеркивается, что предприятия пытаются решить проблему, увеличивая рабочий график для действующих работников, увеличивают зарплату и вводят дополнительные выплаты за работу по совместительству, привлекают посторонних организаций по договорам подряда, а также модернизируют и покупают новое оборудование.
Чем грозит стране-агрессорке беспрецедентный дефицит работников на предприятиях
Однако загрузка мощностей в третьем квартале была близка к максимальным уровням — 80,4% (предыдущий рекорд был в конце 2023 года — 80,7%).
Кроме этого предприятия, планирующие увеличивать спрос на собственную продукцию и объемы производства, готовятся увеличить цены.
Однако эти тенденции нуждаются в большем количестве работников, которых искать все труднее.
Дефицит людей на предприятиях продолжит транслироваться в рост зарплат и цен, пока будут разрешать доходы (они еще высоки). Но этот фактор уже сейчас тормозит инвестиционную активность, и в какой-то момент компании могут начать сокращать производство (пока этого не происходит), потому что не смогут поддерживать его количество сотрудников.
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