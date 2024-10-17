По информации центробанка страны-агрессорки РФ, нехватка рабочих на предприятиях достигла исторического максимума на фоне привлечения российских мужчин к развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Что известно об историческом рекорде по дефициту рабочих кадров в России

Отмечается, что из 13,3 тыс. компаний, участвовавших в мониторинге, наибольшая нехватка рабочих наблюдалась на предприятиях по обработке и производству продукции инвестиционного и потребительского назначения.

Предприятие в РФ

Подчеркивается, что предприятия пытаются решить проблему, увеличивая рабочий график для действующих работников, увеличивают зарплату и вводят дополнительные выплаты за работу по совместительству, привлекают посторонних организаций по договорам подряда, а также модернизируют и покупают новое оборудование.

Чем грозит стране-агрессорке беспрецедентный дефицит работников на предприятиях

Однако загрузка мощностей в третьем квартале была близка к максимальным уровням — 80,4% (предыдущий рекорд был в конце 2023 года — 80,7%).

Кроме этого предприятия, планирующие увеличивать спрос на собственную продукцию и объемы производства, готовятся увеличить цены.

Однако эти тенденции нуждаются в большем количестве работников, которых искать все труднее.