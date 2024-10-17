Дефицит рабочих кадров в России достиг исторического максимума
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Экономика
Дата публикации

Дефицит рабочих кадров в России достиг исторического максимума

Предприятия РФ
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Источник:  online.ua

По информации центробанка страны-агрессорки РФ, нехватка рабочих на предприятиях достигла исторического максимума на фоне привлечения российских мужчин к развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Главные тезисы

  • Дефицит рабочих кадров в России достиг исторического максимума из-за войны и привлечения солдат к работе.
  • Нехватка работников на предприятиях может привести к увеличению цен, снижению инвестиционной активности и сокращению производства.
  • Предприятия прибегают к увеличению зарплаты, работе по совместительству и привлечению посторонних работников для решения проблемы.
  • Дефицит рабочих кадров становится потенциальной угрозой для экономики России, и требуется разработка сбалансированных стратегий привлечения и удержания персонала.
  • Загрузка мощностей предприятий близка к максимуму, что требует большего числа работников для удовлетворения спроса и производства.

Что известно об историческом рекорде по дефициту рабочих кадров в России

Отмечается, что из 13,3 тыс. компаний, участвовавших в мониторинге, наибольшая нехватка рабочих наблюдалась на предприятиях по обработке и производству продукции инвестиционного и потребительского назначения.

Предприятия в России столкнулись с рекордным дефицитом рабочих
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Подчеркивается, что предприятия пытаются решить проблему, увеличивая рабочий график для действующих работников, увеличивают зарплату и вводят дополнительные выплаты за работу по совместительству, привлекают посторонних организаций по договорам подряда, а также модернизируют и покупают новое оборудование.

Чем грозит стране-агрессорке беспрецедентный дефицит работников на предприятиях

Однако загрузка мощностей в третьем квартале была близка к максимальным уровням — 80,4% (предыдущий рекорд был в конце 2023 года — 80,7%).

Кроме этого предприятия, планирующие увеличивать спрос на собственную продукцию и объемы производства, готовятся увеличить цены.

Однако эти тенденции нуждаются в большем количестве работников, которых искать все труднее.

Дефицит людей на предприятиях продолжит транслироваться в рост зарплат и цен, пока будут разрешать доходы (они еще высоки). Но этот фактор уже сейчас тормозит инвестиционную активность, и в какой-то момент компании могут начать сокращать производство (пока этого не происходит), потому что не смогут поддерживать его количество сотрудников.

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