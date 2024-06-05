По информации украинских аналитиков и экономистов, экономика страны сталкивается с критической нехваткой рабочей силы, которая будет иметь эффект домино, что приведет сначала к сокращению производства на предприятиях и экономическим потерям.
Главные тезисы
- Дефицит рабочей силы становится угрозой для украинской экономики, вызывая сокращение производства и экономические потери.
- Мобилизация и военные действия усложняют ситуацию, усугубляя нехватку трудоспособных мужчин и женщин.
- Прогнозируется, что дефицит кадров отразится на объеме налоговых поступлений и финансировании военных усилий.
- Крупные компании уже сталкиваются с проблемами поиска работников, что может привести к остановке производства из-за нехватки сотрудников.
- Ослабление экономики из-за дефицита рабочей силы оказывает негативное влияние на фронт военных действий, угрожая обороноспособности страны.
Как дефицит рабочей силы чревато сокращением украинской экономики
Журналисты издания ссылаются на опрос, проведенный киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций в начале года.
Отмечается, что проблема нехватки рабочей силы занимает второе место после роста расходов украинских компаний.
Около половины опрошенных украинских предпринимателей жалуются на дефицит рабочей силы.
Как дефицит рабочей силы и сокращение производства повлияет на ситуацию на фронте
Аналитики издания подчеркивают, что проблема будет обостряться, ведь развязанная Россией преступная война требует проведения мобилизации и привлечения все большего количества дополнительных сил.
По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяны Петрук, компания, насчитывающая почти 60 тыс. работников, пытается заполнить около 4 тыс. вакансий и столкнулась с проблемами поиска работников на мартеновское производство комбината в Запорожье.
Петрук объяснила, что поиск 89 работников занял три месяца интенсивной работы – в то время как до войны это занимало втрое меньше времени.
Отмечается, что процесс усложняет нежелание большинства мужчин трудоустраиваться на крупные предприятия, за которыми следят работники ТЦК.
По словам Петрук, однажды работники военкоматов раздавали повестки на проходных даже кандидатам на трудоустройство.
Прогнозируется, что так называемый "эффект домино" изначально приведет к сокращению производства, что повлияет на объемы налоговых поступлений и в конечном счете повредит финансированию военных усилий из государственного бюджета.
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