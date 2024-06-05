За інформацією українських аналітиків та економістів, економіка країни стикається із критичною нестачею робочої сили, яка матиме ефект доміно, що призведе спочатку до скорочення виробництва на підприємствах та економічних втрат.
Головні тези:
- Дефіцит робочої сили стає критичною проблемою для української економіки, що може призвести до скорочення виробництва та економічних втрат.
- Проблема нестачі робочої сили вже займає друге місце після зростання витрат українських компаній, зокрема бізнесу стає важче шукати працівників.
- Мобілізація та військові дії ускладнюють ситуацію, адже брак працездатних чоловіків і жінок загрожує як економіці, так і обороноздатності країни.
- Прогнозується, що дефіцит робочої сили вплине на обсяги податкових надходжень та фінансування військових зусиль з державного бюджету.
- Українські компанії вже стикаються з проблемами пошуку працівників, великі підприємства зіткнулися з відмовою більшості чоловіків працевлаштовуватись.
Як дефіцит робочої сили загрожує скороченням української економіки
Журналісти видання посилаються на опитування, проведене київським Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на початку року.
Зазначається, що проблема нестачі робочої сили займає друге місце після зростання витрат українських компаній.
Близько половини опитаних українських підприємців жаліються на дефіцит робочої сили.
Як дефіцит робочої сили та скорочення виробництва вплине на ситуацію на фронті
Аналітики видання підкреслюють, що проблема загострюватиметься, адже розв’язана Росією злочинна війна вимагає проведення мобілізації і залучення все більшої кількості додаткових сил.
За словами директора зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяни Петрук, наразі компанія, що налічує майже 60 тис працівників, намагається заповнити близько 4 тис вакансій і зіткнулась з проблемами пошуку працівників на мартенівське виробництво комбінату в Запоріжжі.
Петрук пояснила, що пошук 89 працівників зайняв три місяці інтенсивної роботи — в той час, як до війни це займало втричі менше часу.
Зазначається, що процес ускладнює небажання більшості чоловіків працевлаштовуватись на великі підприємства, за якими слідкують працівники ТЦК.
За словами Петрук, якось працівники військкоматів роздавали повістки на прохідних навіть кандидатам на працевлаштування.
Прогнозується, що так званий “ефект доміно” спочатку призведе до скорочення виробництва, що вплине на обсяги податкових надходжень і зрештою зашкодить фінансуванню військових зусиль з державного бюджету.
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