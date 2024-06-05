За інформацією українських аналітиків та економістів, економіка країни стикається із критичною нестачею робочої сили, яка матиме ефект доміно, що призведе спочатку до скорочення виробництва на підприємствах та економічних втрат.

Як дефіцит робочої сили загрожує скороченням української економіки

Журналісти видання посилаються на опитування, проведене київським Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на початку року.

Зазначається, що проблема нестачі робочої сили займає друге місце після зростання витрат українських компаній.

Близько половини опитаних українських підприємців жаліються на дефіцит робочої сили.

Дефіцит кадрів став однією з головних проблем бізнесу, адже пошук роботи забирає дедалі більше енергії в менеджерів. Під час війни заробітна плата перевищила рівень до російського вторгнення у лютому 2022 року. Закон про мобілізацію, який набув чинності минулого місяця, має на меті поповнити лави української армії сотнями тисяч військовослужбовців. Проте брак працездатних чоловіків і жінок стає ударом для великого й малого бізнесу, що є основою економіки воєнного часу, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Як дефіцит робочої сили та скорочення виробництва вплине на ситуацію на фронті

Аналітики видання підкреслюють, що проблема загострюватиметься, адже розв’язана Росією злочинна війна вимагає проведення мобілізації і залучення все більшої кількості додаткових сил.

Поки українські військові намагаються утримати лінію фронту, економіка України, яка втратила чверть свого виробництва від початку вторгнення, ризикує ще більше послабитися через скорочення кадрів. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння економічного виробництва проти 2021 року, пов'язане зі скороченням кадрів, становитиме близько 27% від довоєнного рівня. Крім понад 6 мільйонів людей, які втекли від війни, ситуацію ускладнюють чоловіки, що зникли у тіньовій економіці та ухиляються від мобілізації, — підкреслюють автори публікації. Поширити

За словами директора зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяни Петрук, наразі компанія, що налічує майже 60 тис працівників, намагається заповнити близько 4 тис вакансій і зіткнулась з проблемами пошуку працівників на мартенівське виробництво комбінату в Запоріжжі.

Петрук пояснила, що пошук 89 працівників зайняв три місяці інтенсивної роботи — в той час, як до війни це займало втричі менше часу.

Зазначається, що процес ускладнює небажання більшості чоловіків працевлаштовуватись на великі підприємства, за якими слідкують працівники ТЦК.

За словами Петрук, якось працівники військкоматів роздавали повістки на прохідних навіть кандидатам на працевлаштування.

Прогнозується, що так званий “ефект доміно” спочатку призведе до скорочення виробництва, що вплине на обсяги податкових надходжень і зрештою зашкодить фінансуванню військових зусиль з державного бюджету.