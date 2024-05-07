Дефіцит кадрів. У Міноборони назвали найбільш потрібні армії спеціальності
Категорія
Україна
Дата публікації

Дефіцит кадрів. У Міноборони назвали найбільш потрібні армії спеціальності

військовий із шевроном
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У рекрутингових центрах станом на сьогодні відкрито 2 тис. вакансій. У Міністерстві оборони України перерахували першочергові посади, серед яких водії та медики.

Хто найбільш потрібен армії

В ефірі телемарафону уповноважений Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що наразі найбільша потреба є в:

  • стрільцях;

  • механіках;

  • водіях;

  • операторах усіх видів озброєння;

  • обслузі артилеристів;

  • операторах БПЛА;

  • медиках.

Також відкрита безліч вакансій, пов’язаних із ремонтом, обслуговуванням, логістикою, штабними посадами.

Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. Відповідно з цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини.

Олексій Бежевець

Олексій Бежевець

уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу

Вакансії не обмежуються лише бойовими посадами та можуть підійти для людей із різною освітою та можливостями.

Що відомо про нові підходи ЗСУ з рекрутингу новобранців

Підрозділи ЗСУ все частіше розміщують рекламу на білбордах, а також використовують для розміщення реклами той же Instagram.

Не чекайте, поки ворог прийде до вашого дому. Знищуйте ворога разом з нами, — говорить рекламний допис батальйону "Вовки Да Вінчі”.

Кампанія з рекрутингу є частиною зусиль з поповнення новобранцями виснажених українських підрозділів на передовій.

Наразі ЗСУ потрібні свіжі сили для утримування лінії фронту на сході України, де зараз продовжується обмежене просування окупаційної армії РФ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в Україні. У кого та за яких умов можуть вилучити авто
авто для ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в Україні. Польща хоче поговорити з Києвом про студентів-українців
студенти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні реалізують іноваційні підходи з рекрутингу до лав ЗСУ
Військові ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?