Дефіцит кадрів. У Міноборони назвали найбільш потрібні армії спеціальності

У рекрутингових центрах станом на сьогодні відкрито 2 тис. вакансій. У Міністерстві оборони України перерахували першочергові посади, серед яких водії та медики.

Хто найбільш потрібен армії

В ефірі телемарафону уповноважений Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що наразі найбільша потреба є в:

стрільцях;

механіках;

водіях;

операторах усіх видів озброєння;

обслузі артилеристів;

операторах БПЛА;

медиках.

Також відкрита безліч вакансій, пов’язаних із ремонтом, обслуговуванням, логістикою, штабними посадами.

Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. Відповідно з цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини. Олексій Бежевець уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу

Вакансії не обмежуються лише бойовими посадами та можуть підійти для людей із різною освітою та можливостями.

Що відомо про нові підходи ЗСУ з рекрутингу новобранців

Підрозділи ЗСУ все частіше розміщують рекламу на білбордах, а також використовують для розміщення реклами той же Instagram.

Не чекайте, поки ворог прийде до вашого дому. Знищуйте ворога разом з нами, — говорить рекламний допис батальйону "Вовки Да Вінчі”.

Кампанія з рекрутингу є частиною зусиль з поповнення новобранцями виснажених українських підрозділів на передовій.

Наразі ЗСУ потрібні свіжі сили для утримування лінії фронту на сході України, де зараз продовжується обмежене просування окупаційної армії РФ.