Дефіцит кадрів. У Міноборони назвали найбільш потрібні армії спеціальності

У рекрутингових центрах станом на сьогодні відкрито 2 тис. вакансій. У Міністерстві оборони України перерахували першочергові посади, серед яких водії та медики.
Хто найбільш потрібен армії
В ефірі телемарафону уповноважений Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що наразі найбільша потреба є в:
стрільцях;
механіках;
водіях;
операторах усіх видів озброєння;
обслузі артилеристів;
операторах БПЛА;
медиках.
Також відкрита безліч вакансій, пов’язаних із ремонтом, обслуговуванням, логістикою, штабними посадами.
Вакансії не обмежуються лише бойовими посадами та можуть підійти для людей із різною освітою та можливостями.
Що відомо про нові підходи ЗСУ з рекрутингу новобранців
Підрозділи ЗСУ все частіше розміщують рекламу на білбордах, а також використовують для розміщення реклами той же Instagram.
Не чекайте, поки ворог прийде до вашого дому. Знищуйте ворога разом з нами, — говорить рекламний допис батальйону "Вовки Да Вінчі”.
Кампанія з рекрутингу є частиною зусиль з поповнення новобранцями виснажених українських підрозділів на передовій.
Наразі ЗСУ потрібні свіжі сили для утримування лінії фронту на сході України, де зараз продовжується обмежене просування окупаційної армії РФ.
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