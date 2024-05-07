Дефицит кадров. Минобороны назвали самые нужные армии специальности

В рекрутинговых центрах на сегодня открыто 2 тыс. вакансий. В Министерстве обороны Украины перечислили первоочередные должности, в том числе водители и медики.

Кто наиболее нужен армии

В эфире телемарафона уполномоченный Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что наибольшая потребность сейчас в:

стрелках;

механиках;

водителях;

операторах всех видов вооружения;

обслуживании артиллеристов;

операторах БПЛА;

медиках.

Также открыто множество вакансий, связанных с ремонтом, обслуживанием, логистикой, штабными должностями.

Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеку то, что его интересует. В соответствии с этими более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, максимально близкие по специальности, по опыту, по видению человека. Алексей Бежевец уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга

Вакансии не ограничиваются боевыми должностями и могут подойти для людей с разным образованием и возможностями.

Что известно о новых подходах ВСУ по рекрутингу новобранцев

Подразделения ВСУ все чаще размещают рекламу на билбордах, а также используют для размещения рекламы тот же Instagram.

Не ждите, пока враг придет в ваш дом. Уничтожайте врага вместе с нами, — гласит рекламное сообщение батальона "Волки Да Винчи".

Кампания по рекрутингу является частью усилий по пополнению новобранцами истощенных украинских подразделений на передовой.

В настоящее время ВСУ требуются свежие силы для удержания линии фронта на востоке Украины, где сейчас продолжается ограниченное продвижение оккупационной армии РФ.