Дефицит кадров. Минобороны назвали самые нужные армии специальности

В рекрутинговых центрах на сегодня открыто 2 тыс. вакансий. В Министерстве обороны Украины перечислили первоочередные должности, в том числе водители и медики.
Кто наиболее нужен армии
В эфире телемарафона уполномоченный Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что наибольшая потребность сейчас в:
стрелках;
механиках;
водителях;
операторах всех видов вооружения;
обслуживании артиллеристов;
операторах БПЛА;
медиках.
Также открыто множество вакансий, связанных с ремонтом, обслуживанием, логистикой, штабными должностями.
Вакансии не ограничиваются боевыми должностями и могут подойти для людей с разным образованием и возможностями.
Что известно о новых подходах ВСУ по рекрутингу новобранцев
Подразделения ВСУ все чаще размещают рекламу на билбордах, а также используют для размещения рекламы тот же Instagram.
Не ждите, пока враг придет в ваш дом. Уничтожайте врага вместе с нами, — гласит рекламное сообщение батальона "Волки Да Винчи".
Кампания по рекрутингу является частью усилий по пополнению новобранцами истощенных украинских подразделений на передовой.
В настоящее время ВСУ требуются свежие силы для удержания линии фронта на востоке Украины, где сейчас продолжается ограниченное продвижение оккупационной армии РФ.
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