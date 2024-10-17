За інформацією центробанку країни-агресорки РФ, нестача робітників на підприємствах досягла історичного максимуму на тлі залучення російських чоловіків до розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Що відомо про історичний рекорд з дефіциту робочих кадрів у Росії

Зазначається, що з 13,3 тис компаній, які брали участь в моніторингу, найбільша нестача робітників спостерігалась на підприємствах з обробки та виробництва продукції інвестиційного та споживчого призначення.

Підприємство в РФ

Підкреслюється, що підприємства намагаються вирішити проблему, збільшуючи робочий графік для діючих працівників, збільшують зарплатню та запроваджують додаткові виплати за роботу за сумісництвом, залучають працівників сторонніх організацій за договорами підряду, а також модернізують та купують нове обладнання.

Чим загрожуватиме країні-агресорці безпрецедентний дефіцит працівників на підприємствах

Однак завантаження потужностей у третьому кварталі було близьким до максимальних рівнів — 80,4% (попередній рекорд був наприкінці 2023 року — 80,7%).

Окрім цього підприємства, що планують збільшувати попит на власну продукцію і обсяги виробництва, готуються збільшити ціни.

Однак ці тенденції потребують більшої кількості працівників, яких шукати все важче.