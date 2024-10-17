За інформацією центробанку країни-агресорки РФ, нестача робітників на підприємствах досягла історичного максимуму на тлі залучення російських чоловіків до розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Дефіцит робочих кадрів у Росії досяг історичного максимуму і став потенційною загрозою для економіки країни.
- Підприємства шукають виходи, щоб поповнити робочу силу: збільшують зарплатню, влаштовують працю за сумісництвом та привертають сторонніх працівників.
- Рекордна нестача працівників може призвести до збільшення цін та зниження інвестиційної активності в Росії.
- Триваючий дефіцит людей на підприємствах може призвести до скорочення виробництва та інших негативних наслідків для економіки.
- Робочі кадри стануть ключовим чинником успішної стратегії економічного розвитку Росії і ситуацію слід уважно моніторити та шукати збалансовані рішення.
Що відомо про історичний рекорд з дефіциту робочих кадрів у Росії
Зазначається, що з 13,3 тис компаній, які брали участь в моніторингу, найбільша нестача робітників спостерігалась на підприємствах з обробки та виробництва продукції інвестиційного та споживчого призначення.
Підкреслюється, що підприємства намагаються вирішити проблему, збільшуючи робочий графік для діючих працівників, збільшують зарплатню та запроваджують додаткові виплати за роботу за сумісництвом, залучають працівників сторонніх організацій за договорами підряду, а також модернізують та купують нове обладнання.
Чим загрожуватиме країні-агресорці безпрецедентний дефіцит працівників на підприємствах
Однак завантаження потужностей у третьому кварталі було близьким до максимальних рівнів — 80,4% (попередній рекорд був наприкінці 2023 року — 80,7%).
Окрім цього підприємства, що планують збільшувати попит на власну продукцію і обсяги виробництва, готуються збільшити ціни.
Однак ці тенденції потребують більшої кількості працівників, яких шукати все важче.
Дефіцит людей на підприємствах продовжить транслюватися в зростання зарплат і цін, поки дозволятимуть прибутки (вони ще високі). Але цей фактор вже зараз гальмує інвестиційну активність, і в якийсь момент компанії можуть почати скорочувати виробництво (поки цього не відбувається), бо не зможуть підтримувати його кількістю співробітників
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