Дело о сбитом нацгвардейце. ВСП уволил с должности судьи подозреваемого Тандыра

20 июня Высший совет правосудия (ВСП) принял решение об освобождении от должности судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Главные тезисы
- Высший совет правосудия Украины уволил судью Тандыра после обвинений в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
- Судья Тандыр отказывается признать свою вину и пытается доказать свою невиновность, несмотря на результаты экспертизы и поддержку решения о мере пресечения.
- Дело о сбитом нацгвардейце на блокпосте в Киеве находится на стадии рассмотрения в суде, а обвинительный акт был передан на дальнейшее рассмотрение.
- Суд продолжает продлевать арест судьи Тандыра, не предоставляя ему право на залог, в связи с попытками сфальсификации экспертизы.
- Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП, неоднократно, отказывая в возможности мобилизации и залога.
Тандыр больше не будет работать судьей
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Зато докладчик по делу, член ВСП Олег Кандзюба предложил отклонить жалобу Тандыра на решение Дисциплинарной палаты ВСП об увольнении судьи.
Члены Высшего совета правосудия единогласно поддержали это решение и уволили судью Тандыра.
С момента совершения резонансного ДТП прошло больше года, все это время Тандыр получал судейское вознаграждение. Теперь эти выплаты прекратят. Это решение могло быть другим, если бы не общественная огласка. Если бы не внимание общества и журналистов этой истории.
Святошинский суд Киева продолжает слушать уголовное дело по ДТП. Недавно Тандыр предпринял неудачную попытку мобилизоваться, вступив на военную службу в черниговское ТРО.
Что известно о смертельном ДТП с нацгвардейцем
В мае 2023 года правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия на блокпосту в Киеве, в котором погиб нацгвардеец. Утверждалось, что водитель был под хмельком. Хотя сам судья отрицал, что употреблял алкоголь за рулем.
19 июня 2023 года суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО.
В июле 2023 года экспертиза установила, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установили, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.
3 августа 2023 г. ДБР завершило досудебное расследование по делу судьи и предоставило материалы для ознакомления стороне защиты.
9 августа 2023 стало известно, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу: по данным прокуратуры, вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.
Высший совет правосудия 29 августа 2023 временно отстранил от совершения правосудия Тандыра, а 6 сентября 2023 суд продолжил его арест. Он остался под стражей без права на залог.
Уже в конце октября Святошинский районный суд Киева продлил арест судьи, обвиняемого в смертельном ДТП, еще на 60 суток. 19 декабря 2023 года Тандыру продлили пребывание под стражей до 17 февраля, а позже — до 12 апреля.
4 апреля меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 2 июня. Кроме того, суд отказал в ходатайстве адвокатов о мобилизации Тандыра.
23 мая Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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