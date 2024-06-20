Дело о сбитом нацгвардейце. ВСП уволил с должности судьи подозреваемого Тандыра

20 июня Высший совет правосудия (ВСП) принял решение об освобождении от должности судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Тандыр больше не будет работать судьей

Судья Макаровского суда Алексей Тандыр снова рассказывал, что ничего не нарушил, не избегал прохождения теста на состояние алкогольного опьянения, находился в шоковом состоянии и так далее. Похожую линию избрал адвокат судьи. Поделиться

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Зато докладчик по делу, член ВСП Олег Кандзюба предложил отклонить жалобу Тандыра на решение Дисциплинарной палаты ВСП об увольнении судьи.

Члены Высшего совета правосудия единогласно поддержали это решение и уволили судью Тандыра.

С момента совершения резонансного ДТП прошло больше года, все это время Тандыр получал судейское вознаграждение. Теперь эти выплаты прекратят. Это решение могло быть другим, если бы не общественная огласка. Если бы не внимание общества и журналистов этой истории.

Святошинский суд Киева продолжает слушать уголовное дело по ДТП. Недавно Тандыр предпринял неудачную попытку мобилизоваться, вступив на военную службу в черниговское ТРО.

Что известно о смертельном ДТП с нацгвардейцем

В мае 2023 года правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия на блокпосту в Киеве, в котором погиб нацгвардеец. Утверждалось, что водитель был под хмельком. Хотя сам судья отрицал, что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля 2023 без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей. Поделиться

19 июня 2023 года суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО.

В июле 2023 года экспертиза установила, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установили, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.

3 августа 2023 г. ДБР завершило досудебное расследование по делу судьи и предоставило материалы для ознакомления стороне защиты.

9 августа 2023 стало известно, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу: по данным прокуратуры, вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

Впоследствии сообщалось, что жена обвиняемого в смертельном ДТП судьи вроде бы уже анонимно перечислила деньги на счет вдове нацгвардейца Вадима Бондаренко. Позже Тандыру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября 2023 года. 21 августа 2023 обвинительный акт в отношении него передали в суд. Поделиться

Высший совет правосудия 29 августа 2023 временно отстранил от совершения правосудия Тандыра, а 6 сентября 2023 суд продолжил его арест. Он остался под стражей без права на залог.

Уже в конце октября Святошинский районный суд Киева продлил арест судьи, обвиняемого в смертельном ДТП, еще на 60 суток. 19 декабря 2023 года Тандыру продлили пребывание под стражей до 17 февраля, а позже — до 12 апреля.

4 апреля меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 2 июня. Кроме того, суд отказал в ходатайстве адвокатов о мобилизации Тандыра.

23 мая Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.