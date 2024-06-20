Справа про збитого нацгвардійця. ВРП звільнила з посади судді підозрюваного Тандира

20 червня Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення щодо звільнення з посади судді Олексія Тандира, якого звинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Тандир більше не працюватиме суддею

Суддя Макарівського суду Олексій Тандир знову розповідав, що нічого не порушив, не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння, перебував у шоковому стані і так далі. Схожу лінію обрав адвокат судді. Поширити

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Натомість доповідач у справі, член ВРП Олег Кандзюба запропонував відхилити скаргу Тандира на рішення Дисциплінарної палати ВРП про звільнення судді.

Члени Вищої ради правосуддя одноголосно підтримали це рішення і звільнили суддю Тандира.

Від часу скоєння резонансного ДТП минуло більше року, весь цей час Тандир отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати припинять. Це рішення могло бути іншим, якби не суспільний розголос. Якби не увага суспільства та журналістів до цієї історії.

Святошинський суд Києва продовжує слухати кримінальну справу, що стосується ДТП. Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО.

Що відомо про смертельну ДТП з нацгвардійцем

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди на блокпосту в Києві, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Хоча сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. Поширити

19 червня 2023 року суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні 2023 року експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановили, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.

3 серпня 2023 року ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня 2023 року стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Згодом повідомляли, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня 2023 року. 21 серпня 2023 року обвинувальний акт щодо нього передали до суду. Поширити

Вища рада правосуддя 29 серпня 2023 року тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня 2023 року суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу.

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб. 19 грудня 2023 року Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого, а пізніше — до 12 квітня.

4 квітня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили до 2 червня. Окрім того, суд відмовив у клопотанні адвокатів про мобілізацію Тандира.

23 травня Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, якого звинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.