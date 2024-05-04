День "Звездных войн". Марк Хэммилл напомнил миру о важности помощи Украине
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

День "Звездных войн". Марк Хэммилл напомнил миру о важности помощи Украине

Марк Гэмилл
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Источник:  UNITED24

Американский актер Марк Хэмилл в день "Звездных войн" 4 мая записал специальное обращение для украинцев и мира.

Марк Хэмилл призвал помогать Украине

Обращение актера показала украинская фандрейзинговая платформа United24, послом которой является Марк Хэмилл.

Исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" рассказал, что в общей сложности удалось собрать более 630 млн долларов в помощь Украине и украинцам.

Все, что мы делали вместе, принесло огромную пользу. Но эта война далека от завершения и украинцы как никогда нуждаются в нашей поддержке. Сегодня 4 мая — символический день, напоминание о том, что добро должно побеждать зло, а свет — тьму. Давайте будем помогать Украине давать отпор незаконному вторжению. Это труд имеет большое значение. Благодарю вас. Да будет с вами сила. И пусть Сила будет с Украиной. Всегда.

Помощь Марка Хэммилла Украине

На 4 мая 2023 года актер завершил сбор 1517205 долларов на дроны RQ-35 Heidrun для украинских военных. Украинские бойцы получили 10 мощных разведывательных беспилотников датского производства.

В мае 2023 года Хэммилл решил разыграть уникальную вышиванку с мировыми мечами. Средства от этого пошли на восстановление школы в Киевской области.

Также Хэмил продавал постеры Звездных войн с собственным автографом, чтобы собрать деньги на беспилотники для ВСУ.

В декабре 2022 года он озвучил английскую версию приложения "Воздушная тревога" и добавил знаковые цитаты из "Звездных войн".

В сентябре 2022 года Хэммилл стал послом инициативы UNITED24 после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

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