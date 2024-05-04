Американский актер Марк Хэмилл в день "Звездных войн" 4 мая записал специальное обращение для украинцев и мира.
Марк Хэмилл призвал помогать Украине
Обращение актера показала украинская фандрейзинговая платформа United24, послом которой является Марк Хэмилл.
Исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" рассказал, что в общей сложности удалось собрать более 630 млн долларов в помощь Украине и украинцам.
Помощь Марка Хэммилла Украине
На 4 мая 2023 года актер завершил сбор 1517205 долларов на дроны RQ-35 Heidrun для украинских военных. Украинские бойцы получили 10 мощных разведывательных беспилотников датского производства.
В мае 2023 года Хэммилл решил разыграть уникальную вышиванку с мировыми мечами. Средства от этого пошли на восстановление школы в Киевской области.
Также Хэмил продавал постеры Звездных войн с собственным автографом, чтобы собрать деньги на беспилотники для ВСУ.
В декабре 2022 года он озвучил английскую версию приложения "Воздушная тревога" и добавил знаковые цитаты из "Звездных войн".
В сентябре 2022 года Хэммилл стал послом инициативы UNITED24 после разговора с президентом Владимиром Зеленским.
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