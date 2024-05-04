День "Зоряних війн". Марк Гемілл нагадав світу про важливість допомоги Україні
Категорія
Шоу-бізнес
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День "Зоряних війн". Марк Гемілл нагадав світу про важливість допомоги Україні

Марк Гемілл
Джерело:  UNITED24

Американський актор Марк Гемілл у день «Зоряних війн» 4 травня записав спеціальне звернення для українців та світу.

Марк Гемілл закликав допомагати Україні

Звернення актора показала українська фандрейзингова платформа United24, амбасадором якої є Марк Гемілл.

Виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах" розповів, що загалом вдалося зібрати понад 630 млн доларів на допомогу Україні та українцям.

Все, що ми робили разом, принесло величезну користь. Але ця війна далека від завершення і українці як ніколи потребують нашої підтримки. Сьогодні 4 травня — символічний день, нагадування про те, що добро має перемагати зло, а світло — темряву. Продовжуймо допомагати Україні давати відсіч незаконному вторгненню. Це спраці має велике значення. Дуже вам дякую. Нехай буде з вами сила. І нехай Сила буде з Україною. Завжди.

Допомога Марка Гемілла Україні

На 4 травня 2023 року актор завершив збір 1 517 205 доларів на дрони RQ-35 Heidrun для українських військових. Українські бійці отримали 10 потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва.

У травні 2023 року Гемілл вирішив розіграти унікальну вишиванку зі світовими мечами. Кошти від цього пішли для відновлення школи на Київщині.

Також Гемілл продавав постери Зоряних воєн з власним автографом, щоб зібрати гроші на безпілотники для ЗСУ.

У грудні 2022 року він озвучив англійську версію застосунку "Повітряна тривога" та додав знакові цитати із "Зоряних війн".

У вересні 2022 року Гемілл став амбасадором ініціативи UNITED24 після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

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