День "Зоряних війн". Марк Гемілл нагадав світу про важливість допомоги Україні

Американський актор Марк Гемілл у день «Зоряних війн» 4 травня записав спеціальне звернення для українців та світу.
Марк Гемілл закликав допомагати Україні
Звернення актора показала українська фандрейзингова платформа United24, амбасадором якої є Марк Гемілл.
Виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах" розповів, що загалом вдалося зібрати понад 630 млн доларів на допомогу Україні та українцям.
Допомога Марка Гемілла Україні
На 4 травня 2023 року актор завершив збір 1 517 205 доларів на дрони RQ-35 Heidrun для українських військових. Українські бійці отримали 10 потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва.
У травні 2023 року Гемілл вирішив розіграти унікальну вишиванку зі світовими мечами. Кошти від цього пішли для відновлення школи на Київщині.
Також Гемілл продавав постери Зоряних воєн з власним автографом, щоб зібрати гроші на безпілотники для ЗСУ.
У грудні 2022 року він озвучив англійську версію застосунку "Повітряна тривога" та додав знакові цитати із "Зоряних війн".
У вересні 2022 року Гемілл став амбасадором ініціативи UNITED24 після розмови з президентом Володимиром Зеленським.
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