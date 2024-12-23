Дмитрий Комаров впервые отреагировал на слухи о неожиданном исчезновении
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дмитрий Комаров впервые отреагировал на слухи о неожиданном исчезновении

Дмитрий Комаров
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Источник:  УНИАН

Популярный украинский ведущий Дмитрий Комаров, долго не выходивший на связь и не появлявшийся в публичном пространстве, объяснил причину своего неожиданного исчезновения.

Главные тезисы

  • Дмитрий Комаров объяснил причину своего отсутствия и сообщил о готовящемся новом сезоне “Мир наизнанку”. 
  • В новом сезоне программы Дмитрий Комаров расскажет об исследовании силы украинцев и удивит зрителей открытиями и секретами.
  • Ведущий описывает путешествия по Украине: от высокогорных населенных пунктов до опасных экспедиций на острова.
  • Комаров задается вопросом, откуда у украинцев такая сила, и начинает большую экспедицию по стране в поисках ответа. 
  • Новый сезон “Мир наизнанку”' призван придать оптимизма зрителям и познакомить с необычными историями украинцев. 

Где сейчас Комаров и чем он занимается

По словам ведущего, все это время он занимался подготовкой нового сезона документального исследовательского тревел-проекта "Мир наизнанку", который уже в скором времени появится в украинском эфире.

Комаров отметил, что годами искал по всему миру места силы, путешествуя по Непалу, Китаю, Японии, странам Латинской Америки.

Дмитрий Комаров объяснил свое исчезновение и заинтриговал новым сезоном "Мир наизнанку"
Дмитрий Комаров

Однако самым гасимым местом силы для путешественника остается родная Украина.

Чем удивит Комаров в новом сезоне "Мир наизнанку"

В новом сезоне "Мир на изнанку" Комаров попытается ответить на вопрос, как Украина, которая в 28 раз меньше страны-агрессорки России, уже третий год оказывает успешное сопротивление российской оккупационной армии.

Комаров будет исследовать определенный источник силы, предлагая украинцам новый взгляд на самих себя и свою землю.

Я всегда, когда путешествовал по миру, знакомил иностранцев с украинской культурой. И в Африке, и в Азии, и в Америке все всегда удивлялись и интересовались. Но по-настоящему Украина удивила весь мир в 22-м. И продолжает удивлять уже третий год! Война открыла украинцев по-новому, в первую очередь, для самих себя. Мы сами себя удивили. Откуда в наших людях такая сила? Этот вопрос стал основным в новом сезоне "Мира наизнанку". Мы начинаем большую экспедицию в поисках сил украинцев. От Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Мы проедем всю страну: с юга на север, с запада на восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон точно придаст вам оптимизма и неоднократно удивит, убеждает ведущий.

К примеру, журналист и команда проекта впервые определят высокогорный населенный пункт Украины.

А еще — решятся на опасную и сверхважную экспедицию на остров Змеиный, попадут на свадьбу в закрытое сообщество людей, чьи верования иногда пугают, узнают секреты силы стальных людей и настоящих украинских золотоискателей.

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