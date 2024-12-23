Популярный украинский ведущий Дмитрий Комаров, долго не выходивший на связь и не появлявшийся в публичном пространстве, объяснил причину своего неожиданного исчезновения.

Где сейчас Комаров и чем он занимается

По словам ведущего, все это время он занимался подготовкой нового сезона документального исследовательского тревел-проекта "Мир наизнанку", который уже в скором времени появится в украинском эфире.

Комаров отметил, что годами искал по всему миру места силы, путешествуя по Непалу, Китаю, Японии, странам Латинской Америки.

Дмитрий Комаров

Однако самым гасимым местом силы для путешественника остается родная Украина.

Чем удивит Комаров в новом сезоне "Мир наизнанку"

В новом сезоне "Мир на изнанку" Комаров попытается ответить на вопрос, как Украина, которая в 28 раз меньше страны-агрессорки России, уже третий год оказывает успешное сопротивление российской оккупационной армии.

Комаров будет исследовать определенный источник силы, предлагая украинцам новый взгляд на самих себя и свою землю.

Я всегда, когда путешествовал по миру, знакомил иностранцев с украинской культурой. И в Африке, и в Азии, и в Америке все всегда удивлялись и интересовались. Но по-настоящему Украина удивила весь мир в 22-м. И продолжает удивлять уже третий год! Война открыла украинцев по-новому, в первую очередь, для самих себя. Мы сами себя удивили. Откуда в наших людях такая сила? Этот вопрос стал основным в новом сезоне "Мира наизнанку". Мы начинаем большую экспедицию в поисках сил украинцев. От Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Мы проедем всю страну: с юга на север, с запада на восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон точно придаст вам оптимизма и неоднократно удивит, убеждает ведущий. Поделиться

К примеру, журналист и команда проекта впервые определят высокогорный населенный пункт Украины.

А еще — решятся на опасную и сверхважную экспедицию на остров Змеиный, попадут на свадьбу в закрытое сообщество людей, чьи верования иногда пугают, узнают секреты силы стальных людей и настоящих украинских золотоискателей.