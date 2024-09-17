Ученые узнали о положительном влиянии путешествий на здоровье
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые узнали о положительном влиянии путешествий на здоровье

Путешествие
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Источник:  AP

Исследователи из австралийского Университета Эдит Коуэн в городе Перт обнаружили, что путешествия в другие страны помогут замедлить процессы старения в организме.

Главные тезисы

  • Путешествия помогают замедлить процессы старения, стимулируют реакцию на стресс и укрепляют иммунную систему.
  • Физическая активность и знакомство с другими культурами и языками благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и общее благополучие.
  • Путешествия способствуют улучшению когнитивных функций, настроения, снижению стресса и чувства одиночества.
  • Путешествия являются важной частью здорового образа жизни, способствуя увеличению активности, авантюризма и интерактивности.
  • Исследования показывают, что путешествия способствуют высвобождению гормонов, помогающих организму восстанавливаться и регенерировать ткани.

Как зарубежные путешествия влияют на замедление процессов старения

Старение, как процесс, необратимо. Хотя это невозможно остановить, его можно замедлить, — отметила исследовательница Фангли Ху.

Ученые подчеркивают, что знакомство с другими культурами, языком и новое окружение стимулируют реакцию на стресс, способствуют укреплению иммунной системы и ускоряют процессы метаболизма.

Проще говоря, система самозащиты становится более стойкой. Гормоны, способствующие восстановлению и регенерации тканей, могут высвобождаться и способствовать функционированию системы самовосстановления, — объясняет Фангли Ху.

Путешествия улучшают здоровье и замедляют процессы старения организма
Путешествие

Какое положительное влияние путешествия оказывают на здоровье

Исследовательница подчеркнула, что фактически поездки являются частью здоровой жизни, ведь способны способствовать улучшению физического и психического здоровья, замедляя старение организма.

Находясь вдали от привычной рутины, люди, скорее всего, будут активными, авантюрными и интерактивными.

Путешествуя, вы можете погрузиться в новую среду — особенно в терапевтические пейзажи, такие как леса и пляжи — и они могут помочь снизить стресс и улучшить психическое благополучие людей. Путешествия могут способствовать физической активности, как ходьба, пешие прогулки, езда на велосипеде — много видов деятельности, которые могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, метаболизм, напряжение мышц и многие другие аспекты функциональности тела, — отмечает Фангли Ху. .

Отмечается, что во время путешествий люди активнее взаимодействуют с незнакомцами, что может улучшить настроение, уменьшить чувство одиночества и улучшить когнитивные функции.

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