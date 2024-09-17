Исследователи из австралийского Университета Эдит Коуэн в городе Перт обнаружили, что путешествия в другие страны помогут замедлить процессы старения в организме.
Главные тезисы
- Путешествия помогают замедлить процессы старения, стимулируют реакцию на стресс и укрепляют иммунную систему.
- Физическая активность и знакомство с другими культурами и языками благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и общее благополучие.
- Путешествия способствуют улучшению когнитивных функций, настроения, снижению стресса и чувства одиночества.
- Путешествия являются важной частью здорового образа жизни, способствуя увеличению активности, авантюризма и интерактивности.
- Исследования показывают, что путешествия способствуют высвобождению гормонов, помогающих организму восстанавливаться и регенерировать ткани.
Как зарубежные путешествия влияют на замедление процессов старения
Ученые подчеркивают, что знакомство с другими культурами, языком и новое окружение стимулируют реакцию на стресс, способствуют укреплению иммунной системы и ускоряют процессы метаболизма.
Какое положительное влияние путешествия оказывают на здоровье
Исследовательница подчеркнула, что фактически поездки являются частью здоровой жизни, ведь способны способствовать улучшению физического и психического здоровья, замедляя старение организма.
Находясь вдали от привычной рутины, люди, скорее всего, будут активными, авантюрными и интерактивными.
Отмечается, что во время путешествий люди активнее взаимодействуют с незнакомцами, что может улучшить настроение, уменьшить чувство одиночества и улучшить когнитивные функции.
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