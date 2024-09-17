Исследователи из австралийского Университета Эдит Коуэн в городе Перт обнаружили, что путешествия в другие страны помогут замедлить процессы старения в организме.

Как зарубежные путешествия влияют на замедление процессов старения

Старение, как процесс, необратимо. Хотя это невозможно остановить, его можно замедлить, — отметила исследовательница Фангли Ху. Поделиться

Ученые подчеркивают, что знакомство с другими культурами, языком и новое окружение стимулируют реакцию на стресс, способствуют укреплению иммунной системы и ускоряют процессы метаболизма.

Проще говоря, система самозащиты становится более стойкой. Гормоны, способствующие восстановлению и регенерации тканей, могут высвобождаться и способствовать функционированию системы самовосстановления, — объясняет Фангли Ху. Поделиться

Путешествие

Какое положительное влияние путешествия оказывают на здоровье

Исследовательница подчеркнула, что фактически поездки являются частью здоровой жизни, ведь способны способствовать улучшению физического и психического здоровья, замедляя старение организма.

Находясь вдали от привычной рутины, люди, скорее всего, будут активными, авантюрными и интерактивными.

Путешествуя, вы можете погрузиться в новую среду — особенно в терапевтические пейзажи, такие как леса и пляжи — и они могут помочь снизить стресс и улучшить психическое благополучие людей. Путешествия могут способствовать физической активности, как ходьба, пешие прогулки, езда на велосипеде — много видов деятельности, которые могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, метаболизм, напряжение мышц и многие другие аспекты функциональности тела, — отмечает Фангли Ху. . Поделиться

Отмечается, что во время путешествий люди активнее взаимодействуют с незнакомцами, что может улучшить настроение, уменьшить чувство одиночества и улучшить когнитивные функции.