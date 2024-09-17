Дослідники з австралійського Університету Едіт Коуен у місті Перт виявили, що подорожі до інших країн допомогають сповільнити процеси старіння в організмі.

Як закордонні подорожі впливають на сповільнення процесів старіння

Старіння, як процес, є незворотним. Хоча це неможливо зупинити, його можна уповільнити, — зазначила дослідниця Фанглі Ху. Поширити

Науковці підкреслюють, що знайомство з іншими культурами, мовою та нове оточення стимулюють реакцію на стрес, сприяють укріпленню імунної системи і прискорюють процеси метаболізму.

Простіше кажучи, система самозахисту стає більш стійкою. Гормони, що сприяють відновленню та регенерації тканин, можуть вивільнятися та сприяти функціонуванню системи самовідновлення, — пояснює Фанглі Ху. Поширити

Подорож

Який позитивний вплив подорожі здійснюють на здоров’я

Дослідниця підкреслила, що фактично подорожі є частиною здорового життя, адже здатні сприяти покращенню фізичного та психічного здоров’я, сповільнюючи старіння організму.

Перебуваючи далеко від звичної рутини, люди, швидше за все, будуть активними, авантюрними та інтерактивними.

Подорожуючи, ви можете зануритися в нове середовище — особливо в терапевтичні пейзажі, такі як ліси та пляжі — і вони можуть допомогти зменшити стрес і покращити психічне благополуччя людей. Подорожі можуть сприяти фізичній активності, як-от ходьба, піші прогулянки, їзда на велосипеді — багато видів діяльності, які можуть покращити здоров’я серцево-судинної системи, метаболізм, напруження м’язів і багато інших аспектів функціональності тіла, — наголошує Фанглі Ху. Поширити

Зазначається, що під час подорожей люди активніше взаємодіють з незнайомцями, а це може покращити настрій, зменшити відчуття самотності та покращити когнітивні функції.