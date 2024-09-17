Дослідники з австралійського Університету Едіт Коуен у місті Перт виявили, що подорожі до інших країн допомогають сповільнити процеси старіння в організмі.
Головні тези:
- Подорожі допомагають сповільнити процеси старіння в організмі.
- Знайомство з іншими культурами та мовами сприяє стимулюванню реакції на стрес та укріпленню імунної системи.
- Подорожі сприяють фізичній активності та можуть покращити здоров'я серцево-судинної системи.
- Активна взаємодія з незнайомцями під час подорожей може покращити настрій та когнітивні функції.
- Подорожі є важливою складовою здорового способу життя, що допомагають зменшити стрес, покращити психічне благополуччя та сповільнити процеси старіння організму.
Як закордонні подорожі впливають на сповільнення процесів старіння
Науковці підкреслюють, що знайомство з іншими культурами, мовою та нове оточення стимулюють реакцію на стрес, сприяють укріпленню імунної системи і прискорюють процеси метаболізму.
Який позитивний вплив подорожі здійснюють на здоров’я
Дослідниця підкреслила, що фактично подорожі є частиною здорового життя, адже здатні сприяти покращенню фізичного та психічного здоров’я, сповільнюючи старіння організму.
Перебуваючи далеко від звичної рутини, люди, швидше за все, будуть активними, авантюрними та інтерактивними.
Зазначається, що під час подорожей люди активніше взаємодіють з незнайомцями, а це може покращити настрій, зменшити відчуття самотності та покращити когнітивні функції.
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