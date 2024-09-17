Науковці дізнались про позитивний вплив подорожей на здоров'я
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці дізнались про позитивний вплив подорожей на здоров'я

Подорож
Джерело:  AP

Дослідники з австралійського Університету Едіт Коуен у місті Перт виявили, що подорожі до інших країн допомогають сповільнити процеси старіння в організмі.

Головні тези:

  • Подорожі допомагають сповільнити процеси старіння в організмі.
  • Знайомство з іншими культурами та мовами сприяє стимулюванню реакції на стрес та укріпленню імунної системи.
  • Подорожі сприяють фізичній активності та можуть покращити здоров'я серцево-судинної системи.
  • Активна взаємодія з незнайомцями під час подорожей може покращити настрій та когнітивні функції.
  • Подорожі є важливою складовою здорового способу життя, що допомагають зменшити стрес, покращити психічне благополуччя та сповільнити процеси старіння організму.

Як закордонні подорожі впливають на сповільнення процесів старіння

Старіння, як процес, є незворотним. Хоча це неможливо зупинити, його можна уповільнити, — зазначила дослідниця Фанглі Ху.

Науковці підкреслюють, що знайомство з іншими культурами, мовою та нове оточення стимулюють реакцію на стрес, сприяють укріпленню імунної системи і прискорюють процеси метаболізму.

Простіше кажучи, система самозахисту стає більш стійкою. Гормони, що сприяють відновленню та регенерації тканин, можуть вивільнятися та сприяти функціонуванню системи самовідновлення, — пояснює Фанглі Ху.

Подорожі покращують здоров’я та сповільнюють процеси старіння організму
Подорож

Який позитивний вплив подорожі здійснюють на здоров’я

Дослідниця підкреслила, що фактично подорожі є частиною здорового життя, адже здатні сприяти покращенню фізичного та психічного здоров’я, сповільнюючи старіння організму.

Перебуваючи далеко від звичної рутини, люди, швидше за все, будуть активними, авантюрними та інтерактивними.

Подорожуючи, ви можете зануритися в нове середовище — особливо в терапевтичні пейзажі, такі як ліси та пляжі — і вони можуть допомогти зменшити стрес і покращити психічне благополуччя людей. Подорожі можуть сприяти фізичній активності, як-от ходьба, піші прогулянки, їзда на велосипеді — багато видів діяльності, які можуть покращити здоров’я серцево-судинної системи, метаболізм, напруження м’язів і багато інших аспектів функціональності тіла, — наголошує Фанглі Ху.

Зазначається, що під час подорожей люди активніше взаємодіють з незнайомцями, а це може покращити настрій, зменшити відчуття самотності та покращити когнітивні функції.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Туризм по-російськи: мережа обговорює нові показові фото з пляжів Криму
Туризм по-російськи: мережа обговорює нові показові фото з пляжів Криму
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В ООН розкрили головний чинник відновлення масового туризму
В ООН розкрили головний чинник відновлення масового туризму
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти оголосили рейтинг найкращих міст світу для життя і туризму
туризм

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?