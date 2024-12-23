Популярний український ведучий Дмитро Комаров, який тривалий час не виходив на зв'язок і не з'являвся у публічному просторі, пояснив причину свого несподіваного зникнення.

Де зараз Комаров і чим він займається

За словами ведучого, увесь цей час він займався підготовкою нового сезону документального дослідницького тревел-проєкту "Світ навиворіт", який вже незабаром з’явиться в українському ефірі.

Комаров зазначив, що роками шукав по всьому світу місця сили, подорожуючи Непалом, Китаєм, Японією, країнами Латинської Америки.

Дмитро Комаров

Однак найпотушнішим місцем сили для мандрівника залишається рідна Україна.

Чим здивує Комаров у новому сезоні “Світ навиворіт”

У новому сезоні “Світ на виворіт” Комаров спробує відповісти на питання, як Україна, яка у 28 разів менша за країну-агресорку Росію, вже третій рік чинить успішний опір російській окупаційній армії.

Комаров досліджуватиме певне джерело сили, пропонуючи українцям новий погляд на самих себе та свою землю.

Я завжди, коли мандрував по світу — знайомив іноземців з українською культурою. І в Африці, і в Азії, і в Америці всі завжди дивувались та цікавились. Але по-справжньому Україна здивувала весь світ у 22-му. І продовжує дивувати вже третій рік! Війна відкрила українців по-новому — в першу чергу, для самих себе. Ми самі себе здивували. Звідки в наших людях така сила? Це питання стало основним у новому сезоні "Світу навиворіт". Ми починаємо велику експедицію у пошуках сили українців. Від Ужгорода до Торецька, від Чернігівщини до острова Зміїний. Ми проїдемо всю країну: із Півдня на Північ, із Заходу на Схід, будемо шукати силу на землі і під нею, у повітрі і на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує, — переконує ведучий. Поширити

Наприклад, журналіст та команда проєкту вперше визначать найвисокогірніший населений пункт України.

А ще — зважаться на небезпечну та надважливу експедицію на острів Зміїний, потраплять на весілля до закритої спільноти людей, чиї вірування подекуди лякають, дізнаються секрети сили сталевих людей та справжніх українських золотошукачів.