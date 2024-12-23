Популярний український ведучий Дмитро Комаров, який тривалий час не виходив на зв'язок і не з'являвся у публічному просторі, пояснив причину свого несподіваного зникнення.
Головні тези:
- Дмитро Комаров уперше відреагував на чутки про несподіване зникнення та пояснив причину своєї відсутності
- В новому сезоні “Світ навиворіт” ведучий досліджує силу українців та розповідає про свої мандрівницькі враження.
- У програмі буде визначений найвисокогірніший населений пункт України та проведена небезпечна експедиція на острів Зміїний
- Сезон обіцяє додати оптимізму та здивувати глядачів українськими відкриттями та секретами
- “Світ навиворіт” від Дмитра Комарова — це унікальний шанс познайомитися з силою українців та їх надзвичайними історіями
Де зараз Комаров і чим він займається
За словами ведучого, увесь цей час він займався підготовкою нового сезону документального дослідницького тревел-проєкту "Світ навиворіт", який вже незабаром з’явиться в українському ефірі.
Комаров зазначив, що роками шукав по всьому світу місця сили, подорожуючи Непалом, Китаєм, Японією, країнами Латинської Америки.
Однак найпотушнішим місцем сили для мандрівника залишається рідна Україна.
Чим здивує Комаров у новому сезоні “Світ навиворіт”
У новому сезоні “Світ на виворіт” Комаров спробує відповісти на питання, як Україна, яка у 28 разів менша за країну-агресорку Росію, вже третій рік чинить успішний опір російській окупаційній армії.
Комаров досліджуватиме певне джерело сили, пропонуючи українцям новий погляд на самих себе та свою землю.
Наприклад, журналіст та команда проєкту вперше визначать найвисокогірніший населений пункт України.
А ще — зважаться на небезпечну та надважливу експедицію на острів Зміїний, потраплять на весілля до закритої спільноти людей, чиї вірування подекуди лякають, дізнаються секрети сили сталевих людей та справжніх українських золотошукачів.
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