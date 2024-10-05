"Дневники принцессы-3". Энн Хэтэуэй снова сыграет Мию Термополис

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй официально подтвердила свое участие в третьем фильме легендарной франшизы "Дневники принцессы".

Энн Хэтэуэй снова сыграет принцессу Мию

На видео, опубликованном на официальной Instagram-странице актрисы, Хэтэуэй символически считает три, используя кадры из предыдущих фильмов, где она в роли Мии Термополис и Джули Эндрюс в роли королевы Кларисы.

Продюсером "Дневников принцессы 3" станет Дебра Мартин Чейз. Ее партнерами по продюсированию станут Лима Ная Кукукова и Мелисса Стек. Сценарий пишет Флора Грисон.

Энн Хэтэуэй в роли принцессы Мии

Участие других актеров, в частности Джули Эндрюс, ранее выражавшей неопределенность относительно своей роли, не подтверждено. Поделиться

Фильм "Дневники принцессы": что известно

Первый фильм "Дневников принцессы" вышел в 2001 году, а роль подростка Мии Термополис, узнающей, что она принцесса, стала прорывом в карьере Хэтэуэй.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Мэг Кебот. Кроме других актеров, в нем участвует известная звезда американской сцены и кино Джулия Эндрюс («Звуки музыки»).

По словам Энн Хэтэуэй, сначала играть Мию Термополис имела Лив Тайлер, но затем продюсеры решили, что лучше использовать плохо знакомые зрителям лица. Более 500 актрис пробовались на главную роль.

Фильм "Дневники принцессы-2: Королевская помолвка" вышел в 2004 году.

Семейная лента стала кассовым хитом, собрав 165 млн долл в мировом прокате.