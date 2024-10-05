"Щоденники принцеси-3". Енн Гетевей знову зіграє Мію Термополіс

Голлівудська акторка Енн Гетевей офіційно підтвердила свою участь у третьому фільмі легендарної франшизи "Щоденники принцеси".

Енн Гетевей знову зіграє принцесу Мію

На відео, опублікованому на офіційній Instagram-сторінці акторки, Гетевей символічно рахує до трьох, використовуючи кадри з попередніх фільмів, де вона у ролі Мії Термополіс та Джулі Ендрюс у ролі королеви Клариси.

Продюсеркою "Щоденників принцеси 3" стане Дебра Мартін Чейз. Її партнерами по продюсуванню стануть Ліма Ная Кукукова та Мелісса Стек. Сценарій пише Флора Грісон.

Енн Гетевей у ролі принцеси Мії

Наразі участь інших акторів, зокрема Джулі Ендрюс, яка раніше висловлювала невизначеність щодо своєї ролі, не підтверджена. Поширити

Фільм “Щоденники принцеси”: що відомо

Перший фільм "Щоденників принцеси" вийшов у 2001 році, а роль підлітка Мії Термополіс, яка дізнається, що вона принцеса, стала проривом у кар'єрі Гетевей.

Фільм знятий за мотивами однойменного роману Мег Кебот. Крім інших акторів, в ньому бере участь відома зірка американської сцени і кіно Джулія Ендрюс («Звуки музики»).

За словами Енн Гетевей, спочатку грати Мію Термополис мала Лів Тайлер, але потім продюсери вирішили, що краще використовувати погано знайомі глядачам особи. Більше 500 актрис пробувалися на головну роль.

Фільм "Щоденники принцеси-2: Королівські заручини" вийшов у 2004 році.

Сімейний фільм став касовим гітом, зібравши 165 млн дол у світовому прокаті.